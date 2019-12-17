Google 街景地圖涵蓋超過 1,609 萬公里 相當於環繞地球 400 圈

若說到好用的導航地圖，第一個想到的肯定是 Google 地圖，除了普通地圖、衛星地圖之外，它的街景更是幫助不少人。而自 12 年前開始上線服務的 Google 地圖街景功能，如今街景影像的涵蓋範圍已經超過 1,000 萬英里、也就是 1,609 萬公里，相當於環繞地球 400 圈。

Google 地圖除了強大的街景功能之外，衛星地圖 Google Earth 的涵蓋範圍總計達到 3,600萬平方英里、約 9,324 萬公里，近乎全球 98% 人類居住範圍都已經變成衛星地圖。

Google 公司透露，Google 地圖每個月的訪問次數超過 10 億次，是 Google 最受歡迎的服務之一，同時也能更精準地向消費者投放廣告。

由於 Google 地圖起步早，因此當競爭對手 Apple 現在才派人製作街景地圖、衛星地圖同時，Google 已經不停地更新 Google 地圖，而且為了拍攝真正的街景 ，Google 打造的街景車深入大街，並透過徒步拍攝難以進入的小巷裡，讓所有使用者可以一睹當地的街景樣貌。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/156815/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：The Verge、CNET