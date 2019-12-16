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YouTube執行長育有五兒：我不准他們長時間看影片

2019-12-16 20:00聯合新聞網 綜合報導

YouTube執行長日前表示，她不會讓小孩長時間使用該網站。路透
YouTube執行長日前表示，她不會讓小孩長時間使用該網站。路透
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日前，YouTube CEO蘇珊・沃捷斯基（Susan Wojciki）在受訪時表示，她會限制自己的小孩使用YouTube的時間，而且只會讓他們使用YouTube Kids。

YouTube Kids是一個和YouTube分離的平台，志在保護年幼的使用者接觸到不合適的內容。然而，其運作機制是否能夠確實達到這一目的，目前仍受到質疑。日前，就有報導指出，許多不適合兒童的內容仍然可以藉由包裝成動畫等方式，出現在YouTube Kids上。

這並不是沃捷斯基第一次表達對於小孩使用3C產品的負面立場。今年稍早，沃捷斯基就曾經對媒體表示過，她有時會為了讓小孩「專注於當下」，而沒收他們的手機。

沃捷斯基並非第一個對此表態的科技業主管：Google CEO巽達・皮采（Sundar Pichai）就曾經表示過，他不允許十一歲的兒子擁有自己的手機；Snapchat的創辦人伊萬・史畢格爾（Evan Spiegel）也曾聲明，他每個禮拜只讓自己的小孩使用3C產品一個半小時。

對於兒童頻道和相關內容，YouTube今年已經引起了不少風波，今年九月時，就曾經被抓包，他們未經監護人同意便追蹤收集兒童用戶個資，並進一步將該資料用於廣告投放當中。

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