獨自在家突然有人跟你講話？ 可能被駭客入侵了

一個人在家時，如果有人突然跟你講話，或許該檢查一下房間裡的智慧家居設備了... 情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

如果一個人獨處在臥室裡，突然有人跟你講話，這不是鬼故事也不是外星人，而可能是駭客入侵智慧家居攝影機了！美國田納西州一家庭表示，駭客透過 Amazon Ring 入侵智慧監控攝影機，甚至與臥室裡的 8 歲小女孩聊天，跟她說：「嗨，我是聖誕老公公。」

根據 Digital Trends 報導，美國田納西州一個家庭在黑色星期五購物季時買了智慧監控攝影機後，發現駭客入侵女兒的臥室，不只故意播放恐怖電影的經典歌曲，還透過攝影機的喇叭跟她說：「嗨，我是你最好的朋友聖誕老公公。」駭客甚至指示她可以把房間弄亂、破壞電視等等。

Amazon Ring 的攝影機具有高解析度影像、夜視和雙向語音通話等功能，因此推估駭客不僅可以與這位小女孩交談，或許還可以遠端監視她。家長也推測，駭客可能是實際生活圈中認識的人。

一般來說，Ring 的身份驗證可以提升安全性，防止駭客入侵。而據該家庭的人表示，他們並沒有為 Ring 攝影機設定安全認證，或許是因為這樣才導致入侵事件。

Ring 發言人表示，田納西州家庭的事件只是個案，而不是因為產品有安全漏洞，目前仍在詳細調查中並著手處理設備安全性。此外，Ring 在得知該入侵事件後，也立即阻止駭客繼續入侵帳戶並連絡可能受影響的使用者。同時，他們也呼籲使用者應該保障密碼安全，並啟用身份驗證。

Ring 是亞馬遜在 2018 年以 10 億美元所收購的智慧居家業者，不過在 2019 年的世界行動通訊大會（MWC）上，有物聯網資安業者曾表示，駭客可以透過猜測密碼來破解，或是先連接到使用同一個 Wi-Fi 網絡的其他智慧家庭設備，再破解 Ring 的加密網路。當時消息公布後，Amazon Ring 也迅速更新安全漏洞，避免駭客透過此種方式入侵設備。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》