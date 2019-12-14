下載前可先觀看內容 盜版網站「海盜灣」與時俱進整合串流播放技術

在版權所有者眼中為惡名昭彰，但在一般網友眼中則是帶來不少資源的著名Torrent種子載點分享網站海盜灣 (The Pirate Bay)，稍早開始在內容下載按鍵旁增加一組綠色的播放鈕，將可讓使用者透過名為BayStream的串流技術進行播放。

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過去不少透過Torrent種子下載內容時，往往發現下載內容與實際預期內容天壤地別，而或許是為了增加內容正確度，以及吸引更多人停留在海盜灣網站，因此藉由名為BayStream的串流技術讓使用者能針對預計下載內容進行「檢視」，確認無誤之後才進行下載。

但未來是否可能藉由BayStream技術發展更具規模化的串流影音服務，暫時還無法確認。

實際上，海盜灣在2016年就曾透過名為Torrents Time的外掛程式，讓使用者能透過瀏覽器直接檢視Torrents種子載點內容，雖然畫質整體上並不算好，卻是運用Torrents技術讓使用者能隨著種子下載，同時進行內容播放。

隨著訂閱使用的串流影音服務蓬勃發展，越來越多內容開始以特定服務獨佔形式提供使用，而這樣的發展也刺激更多盜版技術成長，甚至能以更快技術發展破解盜版機制。

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依照數據顯示，迪士尼開始在旗下串流影音服務獨佔播放星際大戰衍生電視劇《曼達洛人》之後，累積吸引盜版次數已經快要超越HBO獨佔播放的電視劇《權力遊戲》被盜版次數，有可能成為今年內最短時間內被盜版最多次的電視劇。

而今年上映的《權力遊戲》第八季，在首波當天累積盜版觀看次數，更是透過HBO官方服務播放次數的3倍以上。

因此一旦海盜灣的串流播放功能成為主流，預期接下來影音內容被盜版觀看次數規模將會持續擴大。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》