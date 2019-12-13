親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

中火14日起不能使用生煤！台電：全台供電都將受衝擊

胡同燒肉、蜷尾家冰品上飛機 星宇航空餐點曝光

英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

2019-12-13 10:54聯合新聞網 綜合報導

英國一名51歲的業餘自行車手，利用健身追蹤APP的GPS功能，花費9小時在地圖上...
英國一名51歲的業餘自行車手，利用健身追蹤APP的GPS功能，花費9小時在地圖上畫出一隻馴鹿。圖截自每日郵報
分享

許多人跑步、騎單車或爬山時，會利用GPS系統紀錄自己移動的路徑和里程數。英國一名51歲的業餘自行車手不僅用健身追蹤APP紀錄騎車的軌跡，還突發奇想地以自己當畫筆，在倫敦的地圖上作畫，成品讓眾多網友相當驚喜。

根據《每日郵報》的報導，英國切爾滕納姆（Cheltenham）一名業餘自行車手霍伊特（Anthony Hoyte），騎車時習慣使用一款名為「Strava」的健身追蹤APP，紀錄自己騎車的路線和距離。

近日，霍伊特花費9個小時，在倫敦周圍騎行了79.4英里（約128公里），並利用Strava追蹤騎經的路線，最終，在APP的地圖上「畫」出了馴鹿的圖樣。事後，霍伊特也將他的作品分享在推特上面，讓不少英國網友又驚又喜。

事實上，這是霍伊特第12件作品，也是他第3次在地圖上畫出聖誕節相關的圖樣，前年和去年他分別畫了雪人以及聖誕老人。霍伊特表示，雖然這次作品花費時間很長，在大都市中騎車也不是件容易的事，但他認為這幅馴鹿圖是他迄今最滿意的作品之一。

被問到發想的過程時，霍伊特則說，「一般情況下，我會看著地圖，直到看出一些東西為止。」他舉例，就像我們看著天上的雲，會覺得形狀神似某種圖案，看地圖時也會有『那看起來有點像眼睛』的想法產生，有了概念之後，就可以開始規劃路線、實際騎行。

自行車聖誕節單車

延伸閱讀

正妹IG曬「拐杖糖髮色」網狂讚：擊敗所有聖誕...

編織重現富士Color 100底片！網友：圍...

菲11歲女沒錢買鞋 繃帶纏腳自製「NIKE跑...

怎麼幫純素食主義者過生日？服務生巧思網讚爆

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

LINE台灣熱門功能排行榜 圖片整合傳送奪冠

2019-12-13 10:19

G Suite新功能：Gmail可將舊email以附檔寄出

2019-12-11 19:26

Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠

2019-12-11 11:28

台灣2019年Google搜尋排行榜出爐 「與惡」奪竄升榜首

2019-12-11 10:46

PTT鄉民自創Uniqlo比價網站 速查歷史高低價差

2019-12-10 18:50

未來使用者將可透過Google Search 知曉網購包裹寄送狀態

2019-12-09 10:54

臉書新服務！照片都可轉移到Google相簿保存、備份

2019-12-07 22:11

2019世界新聞趨勢報告 臉書導入流量僅Google一半

2019-12-07 21:17

熱門文章

手機電量10%掉超快、1%卻異常耐用？解析手機電池的判定準則

2019-12-12 15:56

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top