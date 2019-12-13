英男花9小時騎單車繞倫敦 「畫出馴鹿」網友超驚喜

英國一名51歲的業餘自行車手，利用健身追蹤APP的GPS功能，花費9小時在地圖上畫出一隻馴鹿。圖截自每日郵報 分享 facebook

許多人跑步、騎單車或爬山時，會利用GPS系統紀錄自己移動的路徑和里程數。英國一名51歲的業餘自行車手不僅用健身追蹤APP紀錄騎車的軌跡，還突發奇想地以自己當畫筆，在倫敦的地圖上作畫，成品讓眾多網友相當驚喜。

根據《每日郵報》的報導，英國切爾滕納姆（Cheltenham）一名業餘自行車手霍伊特（Anthony Hoyte），騎車時習慣使用一款名為「Strava」的健身追蹤APP，紀錄自己騎車的路線和距離。

近日，霍伊特花費9個小時，在倫敦周圍騎行了79.4英里（約128公里），並利用Strava追蹤騎經的路線，最終，在APP的地圖上「畫」出了馴鹿的圖樣。事後，霍伊特也將他的作品分享在推特上面，讓不少英國網友又驚又喜。

事實上，這是霍伊特第12件作品，也是他第3次在地圖上畫出聖誕節相關的圖樣，前年和去年他分別畫了雪人以及聖誕老人。霍伊特表示，雖然這次作品花費時間很長，在大都市中騎車也不是件容易的事，但他認為這幅馴鹿圖是他迄今最滿意的作品之一。

被問到發想的過程時，霍伊特則說，「一般情況下，我會看著地圖，直到看出一些東西為止。」他舉例，就像我們看著天上的雲，會覺得形狀神似某種圖案，看地圖時也會有『那看起來有點像眼睛』的想法產生，有了概念之後，就可以開始規劃路線、實際騎行。