LINE台灣熱門功能排行榜 圖片整合傳送奪冠

LINE App 2019 熱門功能排行榜。圖／LINE 提供 分享 facebook

根據LINE內部2018年12月到2019年11月統計，台灣用戶最喜愛的LINE功能由「圖片整合傳送」奪冠；增加工作效率的「記事本搜尋」與「Keep儲存/分享優化」分占第2、3名。

通訊軟體LINE今天在官方部落格公布2019年熱門功能排行榜，LINE表示，每到年底LINE的團隊都希望整理一年來台灣用戶喜愛使用的新功能，一方面也可以觀察用戶喜歡哪些新的改動，同步也可以作為之後改善服務介面的參考。

整體看來，隨著LINE App中乘載資訊增加，今年LINE的新功能比較偏重於使用介面優化。LINE也發現，對於工作溝通效率有幫助，且能在跨手機版和電腦版一起用的功能，台灣用戶的使用率會特別高。另外，能促進人際互動與更加個人化的服務，用戶的使用率也特別好。

今年LINE App熱門功能第1名是「圖片整合傳送」。LINE指出，在各種訊息格式中，整體台灣用戶最喜歡傳送的格式是文字，而越年長的族群越喜歡傳遞分享圖片或影片訊息。LINE在今年9月新增圖片整合傳送的功能之後，台灣用戶所傳出的照片和圖片數量登上全球第1。

LINE也公開2019年3個傳送圖片最高峰的時間點，第1、2名分別是農曆新年、中秋節，至於元旦與端午節並列第3。

2019年熱門功能第2名是「記事本搜尋」。隨著LINE聊天室記事本的內容持續累積，今年新增的記事本搜尋功能，方便用戶可以用關鍵字搜尋，也可以透過@搜尋成員，或透過#搜尋指定標籤，成為更方便使用的資料庫。無論是手機版或電腦版的記事本搜尋功能，台灣用戶的使用率都是最高的。

今年LINE App熱門功能第3名是新版Keep儲存/分享。新版的Keep可以建立特輯，也就是可以建立資料夾，把內容可以分類存放。LINE表示，台灣用戶所建立的特輯數量也是全球最多。

熱門功能第4至10名依序為聊天訊息強調、新版生日賀卡、聊天畫面長截圖、傳送檔案功能優化、個人化推播、掃碼捷徑、全新主頁。