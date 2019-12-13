親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

高鐵台南站為何不設在市中心？網酸：應正名北高雄站

半百前遇危機 細數遠航過往成也張綱維敗也張綱維

LINE台灣熱門功能排行榜 圖片整合傳送奪冠

2019-12-13 10:19中央社 台北13日電

LINE App 2019 熱門功能排行榜。圖／LINE 提供
LINE App 2019 熱門功能排行榜。圖／LINE 提供
分享

根據LINE內部2018年12月到2019年11月統計，台灣用戶最喜愛的LINE功能由「圖片整合傳送」奪冠；增加工作效率的「記事本搜尋」與「Keep儲存/分享優化」分占第2、3名。

通訊軟體LINE今天在官方部落格公布2019年熱門功能排行榜，LINE表示，每到年底LINE的團隊都希望整理一年來台灣用戶喜愛使用的新功能，一方面也可以觀察用戶喜歡哪些新的改動，同步也可以作為之後改善服務介面的參考。

整體看來，隨著LINE App中乘載資訊增加，今年LINE的新功能比較偏重於使用介面優化。LINE也發現，對於工作溝通效率有幫助，且能在跨手機版和電腦版一起用的功能，台灣用戶的使用率會特別高。另外，能促進人際互動與更加個人化的服務，用戶的使用率也特別好。

今年LINE App熱門功能第1名是「圖片整合傳送」。LINE指出，在各種訊息格式中，整體台灣用戶最喜歡傳送的格式是文字，而越年長的族群越喜歡傳遞分享圖片或影片訊息。LINE在今年9月新增圖片整合傳送的功能之後，台灣用戶所傳出的照片和圖片數量登上全球第1。

LINE也公開2019年3個傳送圖片最高峰的時間點，第1、2名分別是農曆新年、中秋節，至於元旦與端午節並列第3。

2019年熱門功能第2名是「記事本搜尋」。隨著LINE聊天室記事本的內容持續累積，今年新增的記事本搜尋功能，方便用戶可以用關鍵字搜尋，也可以透過@搜尋成員，或透過#搜尋指定標籤，成為更方便使用的資料庫。無論是手機版或電腦版的記事本搜尋功能，台灣用戶的使用率都是最高的。

今年LINE App熱門功能第3名是新版Keep儲存/分享。新版的Keep可以建立特輯，也就是可以建立資料夾，把內容可以分類存放。LINE表示，台灣用戶所建立的特輯數量也是全球最多。

熱門功能第4至10名依序為聊天訊息強調、新版生日賀卡、聊天畫面長截圖、傳送檔案功能優化、個人化推播、掃碼捷徑、全新主頁。

LINE

延伸閱讀

2019 LINE貼圖榜公布 可愛系、「隨你...

LINE貼圖「隨你填」大紅 白爛貓拿下全球榜...

Netflix與LINE Friends 將...

熊大兔兔進軍電視圈 Netflix將推LIN...

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

G Suite新功能：Gmail可將舊email以附檔寄出

2019-12-11 19:26

Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠

2019-12-11 11:28

台灣2019年Google搜尋排行榜出爐 「與惡」奪竄升榜首

2019-12-11 10:46

PTT鄉民自創Uniqlo比價網站 速查歷史高低價差

2019-12-10 18:50

未來使用者將可透過Google Search 知曉網購包裹寄送狀態

2019-12-09 10:54

臉書新服務！照片都可轉移到Google相簿保存、備份

2019-12-07 22:11

2019世界新聞趨勢報告 臉書導入流量僅Google一半

2019-12-07 21:17

影／YouTube 2019回顧影片又挨轟 小編引戰惹網友洗版

2019-12-06 10:20

YouTube年度影片排行 熱門影片台灣創作比率大增

2019-12-05 18:05

哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照

2019-12-05 11:12

IG遏阻未滿13歲開帳號 新申請須鍵入出生年月日

2019-12-05 10:04

國際調查顯示 隱私疑慮讓人們改變網路行為

2019-12-05 01:56

Facebook公開台灣廣告檔案 近一周民進黨相關議題最多

2019-12-04 19:35

大選資訊戰／谷歌、YouTube撤300競選廣告 臉書拒跟進

2019-12-03 16:32

Twitter開始測試全新樹狀對話式介面 讓討論話題更為集中

2019-12-01 10:16

facebook、IG深夜當機「畫面空白無限崩潰」！App更新頻出包更罵聲不斷

2019-11-29 11:30

Instagram臉書恢復正常 官方道歉

2019-11-29 09:00

臉書IG全球大當機！無法發文、上傳限時動態

2019-11-28 22:30

老司機只等這個！「Pornhub黑色星期五」這輩子高清無碼任你看

2019-11-28 20:56

免費線上相片去背工具Trace by Sticker Mule 可自訂背景顏色

2019-11-27 16:06

尷尬！蘋果在陸啟用新網域名 Safari警告是釣魚網站

2019-11-22 17:22

大赦國際：谷歌和臉書侵犯人權

2019-11-22 14:40

郭、塑膠、是在哈囉…九年級流行用語你看得懂幾個？

2019-11-21 16:59

收集數據威脅人權 國際特赦點名Google與FB

2019-11-21 16:32

搶用戶！Yahoo信箱可匯入Gmail 還能把附件都收在一起

2019-11-21 00:49

「中國女婿」祖克柏給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 14:47

Libra受挫後出新招！臉書推FB Pay，背後有什麼盤算？

2019-11-16 07:58

Facebook大量貼文下架原因找到了 官方聲明：技術問題

2019-11-16 01:21

臉書一度無法分享貼文 官方道歉歸咎技術問題

2019-11-15 23:11

多家媒體無法在臉書發新聞 網友：希望只是出包

2019-11-15 21:20

臉書超惱人bug！無預警打開iPhone內建相機

2019-11-15 21:03

Facebook遭攻擊？貼文出現大規模違反《社群守則》通知

2019-11-15 20:00

力抗標題誘餌新聞！維基百科共同創辦人悄悄成立新社群網站

2019-11-15 16:56

方便旅行問路使用 Google Maps新增可用在地語言唸出目的地名稱功能

2019-11-15 13:54

維基百科創辦人威爾斯 建社群網站槓臉書推特

2019-11-15 02:10

報告至少要6000字怎麼湊？「狗屁不通文章生成器」爆紅

2019-11-14 21:34

假的這麼多！臉書今年4-9月移除32億個假帳戶

2019-11-14 15:25

假訊息何其多 臉書：2019年移除54億個假帳號

2019-11-14 14:12

推特Deepfake新政策：不刪文，但明確註記這是假新聞

2019-11-13 20:36
看更多

熱門文章

遠航驚傳歇業 張綱維發出「遺書」：都是我的錯

2019-12-12 17:14

遠航傳停航…旅行業找不到董座張綱維 高層：孤臣無力可回天

2019-12-12 13:40

影／韓國瑜全家福照出現藝展惹議 文化中心：用平常心觀賞

2019-12-12 12:12

步上復興航空路？遠航票務全暫停 民航局下午說明

2019-12-12 12:18

停飛幕後／三記重拳 擊垮遠航

2019-12-12 14:57

獨／遠航內部公告「資金籌措困難」12月13日停止營運

2019-12-12 14:22

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

廁所門板有兩個掛鉤？ 日本網友爆料驚人用途

2019-12-12 16:01

燦坤高層大地震 董事長、財務長雙雙辭職

2019-12-12 17:56

解析遠航財務危機：張綱維財務槓桿玩太大

2019-12-12 20:47

NBA／魔獸遭狂噓爆衝突 詹姆斯大三元拆穿魔術

2019-12-12 11:02

遠航停飛 有學者點出關鍵與星宇有關

2019-12-12 17:47

神仙也難救！遠航停飛的五個關鍵因素

2019-12-12 20:15

台中人注意！ 台74線潭子往返松竹段 這三天封閉

2019-12-12 11:42

明志科大化學物質冒煙疑外洩 緊急疏散百名學生

2019-12-12 20:21

獨／甩掉賠錢遠航 地勤代理將成立新公司

2019-12-13 00:33

獨／遠航樺福集團經營危機 高雄樺舍商旅年底也歇業

2019-12-12 14:21

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

2019-12-12 15:37

她應徵檳榔攤自曝前一間底薪12萬 正妹老闆娘：我要轉行

2019-12-12 21:55

獨／上午爆電視購物恐賣假珠寶 婦人下午跑中打求公道

2019-12-12 16:35

瑞典環保少女過譽了？ 網友酸她：做法跟慣老闆一樣

2019-12-12 17:13

台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價

2019-12-12 12:27

柯文哲選2024？扁預言主角不是他 是這兩強對決

2019-12-13 08:00

騎車要訓練！機車駕訓班補助1300元 1月1日開跑

2019-12-12 15:25

買了遠航機票怎麼辦？團客、散客、刷卡命運都不同

2019-12-12 16:24

美中協商若這結果 台股老司機：台股將大跌千點

2019-12-12 20:43

遠航宣布停飛！營運62年大事紀、爭議一次看

2019-12-12 16:08

彭博：川普批准美國與中國達成的第一階段協議

2019-12-13 06:09

印尼工作兩年！他寫下心路歷程曝「台灣最大優勢」網友讚爆

2019-12-12 15:46

遠航董座張綱維失聯傳遺書 13日11時將出面說明

2019-12-12 23:54

日本學生來台傳集體食物中毒 36人腹痛難耐送醫

2019-12-12 19:58

台北一顆水餃賣6元太貴？ 內行網友揭「秘辛」

2019-12-12 13:46

民調／25.9%支持者大選三張票全投綠 全投藍不到2成

2019-12-12 14:04

影／爆2千6「人情職位」啃食財政！李四川挺韓原因曝光

2019-12-12 15:19

尹崇堯當南山人壽代理董座 遭金管會擋下

2019-12-12 16:36

他巡果樹驚見「貼符草蓆」嚇壞 網友揭真相：會保平安

2019-12-12 13:03

遠航員工爆興衰始末 五大原因壓垮遠航

2019-12-12 16:05

桌球年終賽／男雙扳倒世界第一 林昀儒單日三勝

2019-12-12 19:21

NBA／海瓦德命運多舛 復出第2戰又成傷兵

2019-12-12 14:22

洗碗精不要「加水稀釋」 醫師曝原因：更容易腐壞

2019-12-12 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top