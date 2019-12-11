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G Suite新功能：Gmail可將舊email以附檔寄出

2019-12-11 19:26INSIDE

有的時候你會不會覺得 Mail 轉寄越轉越多層，看起來又多又煩？

Credit: Google / 蜜雅截圖
Credit: Google / 蜜雅截圖
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使用電子郵件上的一大煩人之處，就是信件「轉寄」（forward）功能的限制。

你是否也有這樣的經驗？當某個人一次將多封過往 email 信件轉寄給你的時候，這些紀錄信件跟其他各種信件混雜在一起，email 信箱的版面看起來真的是亂到一個極致。而且那些信說不定最後也沒有用到，由於尚未處理的信，蜜雅個人會先留著未讀，後果就是未讀信件的數字不斷地往上增加。

G Suite 剛宣佈的一個新功能，就是為了解決這個問題而生。付費 G Suite 企業版的 Gmail 已經可以使用這個功能：可以將過往 email 一次以附加檔案的形式寄出！

使用方式很簡單，只要點下那個「三個點」的按鈕（overflow / three-dot），選擇「以附加檔案寄出」（Forward as Attachment）即可。

Credit: Google / 蜜雅截圖
Credit: Google / 蜜雅截圖
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這個新功能還有三個特點：

1.附加的 email 數量並無限制

2.要轉寄的 email 將會被轉成 .xml 檔案作為新 email 的附檔

3.並且，點開這些附檔 email 的時候會以開新頁面的方式打開

這個功能已經對 G Suite 的企業使用者推出，但是採逐步推出的形式，如果你有訂閱的話，應該在 15 天內就可以使用這個新功能了！

可惜的是，Google 並沒有說明一般使用者是否也能獲得這個功能，只能耐心等待囉。

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《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

GmailG Suite

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