PTT鄉民自創Uniqlo比價網站 速查歷史高低價差

不得不說我個人很喜歡 UNIQLO 的衣服，不需太多高昂的價格就能有相當不錯的質感和舒適性，對於日常生活來說相當夠用，若非急需我通常會等到商品特價才買，如果在 UNIQLO 有一段長時間的消費習慣，會發現他們經常進行特價活動，每一項商品都有特價的機會，不過時間不太固定，比較懂得節省荷包的朋友可能還會搭配信用卡或其他回饋，當然特價對大部分消費者來是有難以抗拒的吸引力，若可以抓準時機那就更理想了。

最近適逢台灣 UNIQLO 感謝祭活動，除了一些熱門商品特價，還有滿額贈送優惠券或獨家好禮，百貨公司又恰巧週年慶，逛街時明顯感受到人潮和買氣提升不少，如果你想知道 UNIQLO 商品的價格變化，知道衣服的最低價格，Ptt 鄉民分享了一個他自己開發的網站，可以快速查詢 UNIQLO 商品的現在售價、歷史高價和低價和近三個月的價格變化。

這個名為「UQ 搜尋」的粉絲網站並沒有太過複雜的功能，只會列出期間限定或當前特價的商品，但最重要的是它也是一個 UNIQLO 價格追蹤、比價網站，從官網找到你要的商品，將商品編號貼上就會顯示價格變化，讓消費者可以知道以什麼樣的價格取得會比較優惠。不過當前並沒有額外功能，也無法在特價時透過訂閱方式接收通知，但 UQ 搜尋對於會買 UNIQLO 衣物的朋友來說是非常好用的工具。

UQ 搜尋 https://uq.goodjack.tw/

使用教學

STEP 1

首先，開啟 UNIQLO 官方的網路商店，找到你要搜尋價格變化的商品，在價格下方會有一段小小的「商品編號」，把這段編號先複製起來。

STEP 2

接著打開「UQ 搜尋」網站，將商品編號貼到左上角搜尋框後送出。

STEP 3

就能在網站裡看到同一個商品（為了示範價格變化，我找了有價格波動的商品），從頁面上可以看到該商品的現在售價、歷史高價和歷史低價，資料來源應該是 UNIQLO 網路商店，可能不一定完全準確。

從右側可以看到歷史價格折線圖，會顯示近幾個月商品的價格變化，舉例來說，這項商品的原價為 $1490，但目前特價 $990 ，也是目前記錄到最便宜的價格，如果要購買的話可以趕快把握特價期間。

不過 UNIQLO 有些商品很少特價，例如單價較高的外套不一定會有折扣，或是價格變化時間較短、頻率較低，無論如何 UQ 搜尋都是一個相當好用的 UNIQLO 比價、價格追蹤工具，有需要的朋友可以加入書籤。

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值得一試的三個理由： 1.查詢 UNIQLO 商品歷史高價、歷史低價和現在售價 2.可查詢商品近幾個月的歷史價格變化曲線圖 3.直接將商品編號貼上就能查價格

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》