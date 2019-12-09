未來使用者將可透過Google Search 知曉網購包裹寄送狀態

在持續整合道路即時交通流量、事故等資訊後，Google接下來有可能在地圖資訊中加入標示夜間燈火通明道路功能，讓透過Google Maps服務導航的使用者能知曉走哪些道路會相對安全。

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在一般情況下，多數人應該都會在夜間避開走入暗巷，或是沿著燈火通明道路行走，避免在人生地不熟的地區面臨突來危險。或許基於這樣的原因，Google可能計畫在新版Google Maps加入標示夜間仍有燈光的道路，並且透過高亮度黃線進行標示，讓使用者能清楚知曉哪些道路在夜間行走相對安全。

XDA Developers論壇網站在Google Maps v10.31.0 beta版本中發現相關編碼內容，透過相關字串描述猜測Google可能準備推出此項功能，但目前暫時還沒有相關功能介面釋出，或許意味此項功能都還在規劃準備階段。

從現實情況來看，要確認地圖上的道路是否在夜間點燈，其中必須仰賴相關數據串接，否則就要透過人力進行手動標示，因此這項功能難處或許在於此類資訊是否進行數位化，藉此讓Google Maps能透過正確數據標示地圖上具有明亮燈火街道，否則可能就會讓此項功能面臨難以推動情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》