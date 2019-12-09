親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

未來使用者將可透過Google Search 知曉網購包裹寄送狀態

2019-12-09 10:54楊又肇

在持續整合道路即時交通流量、事故等資訊後，Google接下來有可能在地圖資訊中加入標示夜間燈火通明道路功能，讓透過Google Maps服務導航的使用者能知曉走哪些道路會相對安全。

分享

在一般情況下，多數人應該都會在夜間避開走入暗巷，或是沿著燈火通明道路行走，避免在人生地不熟的地區面臨突來危險。或許基於這樣的原因，Google可能計畫在新版Google Maps加入標示夜間仍有燈光的道路，並且透過高亮度黃線進行標示，讓使用者能清楚知曉哪些道路在夜間行走相對安全。

XDA Developers論壇網站在Google Maps v10.31.0 beta版本中發現相關編碼內容，透過相關字串描述猜測Google可能準備推出此項功能，但目前暫時還沒有相關功能介面釋出，或許意味此項功能都還在規劃準備階段。

從現實情況來看，要確認地圖上的道路是否在夜間點燈，其中必須仰賴相關數據串接，否則就要透過人力進行手動標示，因此這項功能難處或許在於此類資訊是否進行數位化，藉此讓Google Maps能透過正確數據標示地圖上具有明亮燈火街道，否則可能就會讓此項功能面臨難以推動情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

事故

延伸閱讀

臉書新服務！照片都可轉移到Google相簿保...

2019世界新聞趨勢報告 臉書導入流量僅Go...

淘寶狀告買家惡意退貨624件 法院判賠4元

DeepMind團隊共同創辦人加入Googl...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

臉書新服務！照片都可轉移到Google相簿保存、備份

2019-12-07 22:11

2019世界新聞趨勢報告 臉書導入流量僅Google一半

2019-12-07 21:17

影／YouTube 2019回顧影片又挨轟 小編引戰惹網友洗版

2019-12-06 10:20

YouTube年度影片排行 熱門影片台灣創作比率大增

2019-12-05 18:05

哪張是真臉 專家教你用蛛絲馬跡破解合成照

2019-12-05 11:12

IG遏阻未滿13歲開帳號 新申請須鍵入出生年月日

2019-12-05 10:04

國際調查顯示 隱私疑慮讓人們改變網路行為

2019-12-05 01:56

Facebook公開台灣廣告檔案 近一周民進黨相關議題最多

2019-12-04 19:35

熱門文章

你一定要知道！Google Maps內藏有「最強抓姦神器」

2019-12-09 10:53

新款入門手機Nokia 2.3 換上聯發科處理器、以臉部識別解鎖

2019-12-09 10:55

蘋果證實16吋MacBook Pro擴音器產生異音 僅為軟體問題

2019-12-09 10:51

微軟有可能明年春季推出 主打消費者市場的Microsoft 365訂閱服務

2019-12-09 10:54

微軟開始重新打造 行動版Office相關App介面

2019-12-09 10:54

未來使用者將可透過Google Search 知曉網購包裹寄送狀態

2019-12-09 10:54

中國5G手機搶AMOLED 聯詠2020年驅動IC出貨倍增

2019-12-09 12:10

T-Mobile可能調整收購Sprint金額 同時面臨各州集體訴訟

2019-12-09 10:51

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top