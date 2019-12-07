臉書新服務！照片都可轉移到Google相簿保存、備份

這項新功能預計會在 2020 上半年推向全球用戶

這個年頭，幾乎每個人都有 Facebook 帳號，或許現在它不再那麼吸引年輕人，但不可否認它對我們的生活曾經、也仍然保有影響力，我們會上傳大量照片到 Facebook，你可能沒有察覺，但 Facebook 的相簿裡應該記錄了你多數人生大事，這些資料對我們自己可能非常有意義，如果你想要備份這些在 Facebook 的照片或影片，Facebook 與 Google 合作，在明年初( 2020 ) Facebook 使用者想將臉書上的回憶備份到 Google 相簿裡的話，步驟將會變得更簡單

之所以會有這項新功能，是因為 Facebook 有加入一項資料轉移計劃，目前這個可以把臉書上的照片備份到 Google 相簿的功能，已在愛爾蘭開始搶先使用了，預計 2020 上半年能讓全球的使用者都可以快速又簡單的進行照片影片備份

「資料轉移計劃 ( Data Transfer Project )」始於 2018 年，參與公司包括 Apple 、Facebook、Google、microsoft、Twitter，他們認為使用者要能掌握他們自己資料，其中就包括資料轉移，他們也發現使用者大多會在這三種狀況下想進行資料轉移：嘗試新服務、離開某平台、備份資料，資料轉移計劃是採用 API 串接起這些平台，讓使用者能更容易轉移資料

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(圖片來源：DIY photogarphy)

老實說一切資料都數據化、雲端化之後，反而因為只要動動手指頭，一張照片很輕易的就消失(當然還是有機會救回來啦)，對於這些照片啊會有更多備份手段，我實在太沒有安全感，很怕重要的東西會消失在茫茫數據海裡🤣加上我個人覺得 Facebook 在相簿分類上沒有 Google 做得那麼好，因此 Facebook 的照片可以備份到 Google 相簿我覺得就資料管理上來說是一件好事啦，其他成員的轉移計畫目前還不清楚就是了~你們覺得呢？

(新聞來源：Facebook、Data Transfer project)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》