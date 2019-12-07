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2019世界新聞趨勢報告 臉書導入流量僅Google一半

2019-12-07 21:17INSIDE

不過另一個值得注意的趨勢是全球新聞業來自「訂閱制」的收入正在成長。

歐新社
歐新社
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根據全球報業與新聞出版組織（WAN-IFRA）最近發表的《2019年世界新聞趨勢》報告，Google 仍然是全球報業最重要的流量來源。在 2018 一整年，Google 為全球新聞產業產生了約 66% 的外部流量，Facebook 的比例則為 30％，僅有 3％ 來自 Twitter

不過另一個值得注意的趨勢是全球新聞業來自「訂閱制」的收入正在成長。去年全球新聞業的整體收入下降了約 3％，但包括紙本、數位的訂閱收入總體成長了約 5％，不過只看數位媒體訂閱的話卻有 11％。再拉長一點看的話，2014 到 2018 五年以來數位訂閱收入則是驚人的 208％。

WAN-IFRA 預估，2019 數位媒體訂閱成長比例可約成長至 13%。特別是在 2019 2 月之前的 11 個月中，數位訂閱的流量一口氣成長了 76％ 左右，WAN-IFRA 認為這是因為全球假新聞逐漸氾濫，有越來越多人願意為可靠的新聞訂閱付費。

另外全球數位表現也是頗值得關注的指標數字，全球數位發行量成長了 11％、廣告收入成長也有 5％，而台灣在本份報告中，被列為全球數位發行量成長速度的第 4 名（30.4%），僅次於中國、法國跟巴基斯坦。

Photo Credit：WAN-IFRA
Photo Credit：WAN-IFRA
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《本文作者Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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