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深偽技術造假更逼真 美學術界重金打擊假訊息

2019-12-05 12:49中央社 舊金山4日專電

比網軍散播假消息更新的科技是「深偽技術」，既能「換臉」也能合成影音。美國學術界主動出擊，要喚起從幼稚園生到99歲的全民意識，打擊假造影音與不實資訊，刻不容緩。

英文名為「deepfakes」的深偽技術，在2014年已能做到超越以往肉眼看起來非常不自然的假臉，它類似線上遊戲的技術，透過電腦運算，複製出逼真的人臉，包括換臉、控制嘴唇，植入假造的音源檔等都辦得到。

美國科技網站Popularmechanics分享了一支男星比爾海德（Bill Hader）的影片，表情突然變得很像男星湯姆克魯斯 （Tom Cruise），事實上是深偽技術的作品。

被網路上人為操縱的情報所愚弄過嗎？不管是惡搞Kuso或是詐騙新聞，華盛頓大學副教授史塔伯德（KateStarbird）呼籲全民正視，「這不僅是幼稚園到12年級生的問題，而是兒童到99歲的共同課題。」

西雅圖時報（The Seattle Times）今天報導，隨著2020美國總統大選即將到來，華盛頓大學內簡稱為CIP的研究中心致力公開新技術，協助人們更加了解錯誤和虛假的訊息是怎麼運作的，以及那些訊息對民主的破壞力。

華盛頓大學CIP研究中心「資訊充分的公眾」（TheCenter for an Informed Public，CIP），獲美國奈特基金會（John S. and James L. Knight Foundation）500萬美元的補助；而為了大力研究科技如何改變民主，奈特基金會合計捐款5000萬美元予美國11家大學與研究單位。

美國的學術界將陸續公布許多教育民眾的技術，把研究帶出象牙塔，致力於打擊不實訊息研究的史塔伯德希望推展並創造一種文化，「在網路分享之前，先停下來想一下」，因為一旦把錯誤的訊息送出去將很難清除。

華盛頓詐騙捐款

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