深偽技術造假更逼真 美學術界重金打擊假訊息

比網軍散播假消息更新的科技是「深偽技術」,既能「換臉」也能合成影音。美國學術界主動出擊,要喚起從幼稚園生到99歲的全民意識,打擊假造影音與不實資訊,刻不容緩。

英文名為「deepfakes」的深偽技術,在2014年已能做到超越以往肉眼看起來非常不自然的假臉,它類似線上遊戲的技術,透過電腦運算,複製出逼真的人臉,包括換臉、控制嘴唇,植入假造的音源檔等都辦得到。

美國科技網站Popularmechanics分享了一支男星比爾海德(Bill Hader)的影片,表情突然變得很像男星湯姆克魯斯 (Tom Cruise),事實上是深偽技術的作品。

被網路上人為操縱的情報所愚弄過嗎?不管是惡搞Kuso或是詐騙新聞,華盛頓大學副教授史塔伯德(KateStarbird)呼籲全民正視,「這不僅是幼稚園到12年級生的問題,而是兒童到99歲的共同課題。」

西雅圖時報(The Seattle Times)今天報導,隨著2020美國總統大選即將到來,華盛頓大學內簡稱為CIP的研究中心致力公開新技術,協助人們更加了解錯誤和虛假的訊息是怎麼運作的,以及那些訊息對民主的破壞力。

華盛頓大學CIP研究中心「資訊充分的公眾」(TheCenter for an Informed Public,CIP),獲美國奈特基金會(John S. and James L. Knight Foundation)500萬美元的補助;而為了大力研究科技如何改變民主,奈特基金會合計捐款5000萬美元予美國11家大學與研究單位。

美國的學術界將陸續公布許多教育民眾的技術,把研究帶出象牙塔,致力於打擊不實訊息研究的史塔伯德希望推展並創造一種文化,「在網路分享之前,先停下來想一下」,因為一旦把錯誤的訊息送出去將很難清除。