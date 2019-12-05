國際調查顯示 隱私疑慮讓人們改變網路行為

臉書用戶個資外洩給劍橋分析的醜聞曝光後，社群媒體公司在資料隱私議題上備受檢驗。 路透 分享 facebook

今天公布的國際調查顯示，隱私疑慮正促使人們改變網路行為。調查發現，1/3的人會避免使用特定搜尋關鍵詞或網頁，以免被追蹤。

這項針對9國近1萬人的調查中，超過7成受訪者表示，他們擔心科技公司如何蒐集和使用他們的個資。

主張強化個資保護規範的人權團體「國際特赦組織」（Amnesty International）執行的這項調查發現，約半數的人表示，他們擔心自己的網路活動可能揭露有關個人生活的私密訊息。

國際特赦組織科技與人權部門主任歐卡羅（TanyaO'Carroll）發表聲明說：「顯然大多數人都擔心大型科技公司對他們生活擁有的影響力。」

代表臉書（Facebook）和谷歌（Google）等科技公司的業界組織「網路協會」(Internet Association）尚未回應置評要求。

一度被視為帶動成長和創新引擎的科技巨擘，如今面臨大西洋兩岸國家齊聲指控，批評它們濫用權力，未能保護用戶。

社群媒體業者在資料隱私議題上面臨愈來愈嚴格檢視，去年「劍橋分析」（Cambridge Analytica）醜聞助長此趨勢。那樁醜聞造成數以千萬計臉書用戶的個資在未經用戶同意下被擷取。

約半數受訪者表示，其後他們在分享年齡、性別和性取向等個人資訊時更為審慎。超過3成的人表示，他們如今使用數位工具限制線上追蹤。

這項由英國民調機構「輿觀」（YouGov）10月下旬在巴西、印度和美國等國進行的網路調查，沒有明言人們避免使用那些關鍵詞。

隱私倡議團體警告，不要使用可識別用戶身分的詞彙，像是姓名、地址和信用卡號碼等，這可能導致用戶個資被盜用。

網路隱私專家迪賀耶（Paul-Olivier Dehaye）說：「人們與有關當局正逐漸警覺到蒐集個資的衝擊。」