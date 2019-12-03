大選資訊戰／谷歌、YouTube撤300競選廣告 臉書拒跟進

2019-12-03 16:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合2日電



2020年總統大選似乎不可避免資訊戰的攻擊，先前傳出社群軟體臉書(Facebook)，否認川普的競選廣告中以假訊息攻擊民主黨候選人白登(Joe Biden)，而拒絕撤銷廣告，也讓臉書成為這場資訊戰的焦點。

今年10月各大社群媒體紛紛針對假訊息的攻擊做出回應，推特(Twitter)執行長多西(Jack Dorsey)表示，將禁止平台上所有政治宣傳廣告；谷歌(Google)和旗下影音平台YouTube，日前雖然宣布不會撤銷任何政治廣告，但是最近谷歌對公司政策做出調整，撤銷300多個川普的競選廣告。

YouTube執行長沃西基(Susan Wojcicki)參加CBS節目「60分鐘」(60 Minutes)的專訪時表示，川普競選廣告中涉及白登的部分並未違反公司政策；然而當被問到是否有撤銷過任何川普的廣告，沃西基回答：「你們可以參考我們的透明度報告，裡面有一些我們未允許播放的川普廣告。」

節目主持人萊斯利·斯塔爾(Lesley Stahl)表示，在這項透明度報告中並未具體說明為何川普的廣告被撤下：「許多保守派支持者認為你們具有針對性」；沃西基回答：「我們的演算法無法分辯自由派和保守派的差別，或是民主黨和共和黨的支持者，我們只能對每個用戶都一致貫徹公司的政策。」

臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）日前在哥倫比亞廣播公司(CBS)的訪談節目中，談及臉書拒絕撤銷川普涉及假新聞的競選廣告時，查克柏格堅持並捍衛臉書立場。

新聞主播蓋爾‧金恩(Gayle King)在節目中問到臉書對言論自由的立場：「付費言論是否等同於言論自由？」，查克柏格回答：「社會中有太多不同的意見，但我堅信在民主社會下，人民對政治人物和假訊息都應該要有判斷是非的能力。」