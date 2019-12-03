親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

世界上有幾種熊？那些保育的成功與失敗案例

郭台銘今飛美出席白宮聖誕派對：一定會見到川普

大選資訊戰／谷歌、YouTube撤300競選廣告 臉書拒跟進

2019-12-03 16:32世界日報 編譯林梅婕／綜合2日電

2020年總統大選似乎不可避免資訊戰的攻擊，先前傳出社群軟體臉書(Facebook)，否認川普的競選廣告中以假訊息攻擊民主黨候選人白登(Joe Biden)，而拒絕撤銷廣告，也讓臉書成為這場資訊戰的焦點。

今年10月各大社群媒體紛紛針對假訊息的攻擊做出回應，推特(Twitter)執行長多西(Jack Dorsey)表示，將禁止平台上所有政治宣傳廣告；谷歌(Google)和旗下影音平台YouTube，日前雖然宣布不會撤銷任何政治廣告，但是最近谷歌對公司政策做出調整，撤銷300多個川普的競選廣告。

YouTube執行長沃西基(Susan Wojcicki)參加CBS節目「60分鐘」(60 Minutes)的專訪時表示，川普競選廣告中涉及白登的部分並未違反公司政策；然而當被問到是否有撤銷過任何川普的廣告，沃西基回答：「你們可以參考我們的透明度報告，裡面有一些我們未允許播放的川普廣告。」

節目主持人萊斯利·斯塔爾(Lesley Stahl)表示，在這項透明度報告中並未具體說明為何川普的廣告被撤下：「許多保守派支持者認為你們具有針對性」；沃西基回答：「我們的演算法無法分辯自由派和保守派的差別，或是民主黨和共和黨的支持者，我們只能對每個用戶都一致貫徹公司的政策。」

臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）日前在哥倫比亞廣播公司(CBS)的訪談節目中，談及臉書拒絕撤銷川普涉及假新聞的競選廣告時，查克柏格堅持並捍衛臉書立場。

新聞主播蓋爾‧金恩(Gayle King)在節目中問到臉書對言論自由的立場：「付費言論是否等同於言論自由？」，查克柏格回答：「社會中有太多不同的意見，但我堅信在民主社會下，人民對政治人物和假訊息都應該要有判斷是非的能力。」

廣告川普查克柏格

相關新聞

Twitter開始測試全新樹狀對話式介面 讓討論話題更為集中

2019-12-01 10:16

2019家用寬頻網路使用調查出爐！追劇、玩game網友都推它

2019-11-29 17:17

facebook、IG深夜當機「畫面空白無限崩潰」！App更新頻出包更罵聲不斷

2019-11-29 11:30

Instagram臉書恢復正常 官方道歉

2019-11-29 09:00

臉書IG全球大當機！無法發文、上傳限時動態

2019-11-28 22:30

老司機只等這個！「Pornhub黑色星期五」這輩子高清無碼任你看

2019-11-28 20:56

免費線上相片去背工具Trace by Sticker Mule 可自訂背景顏色

2019-11-27 16:06

尷尬！蘋果在陸啟用新網域名 Safari警告是釣魚網站

2019-11-22 17:22

大赦國際：谷歌和臉書侵犯人權

2019-11-22 14:40

郭、塑膠、是在哈囉…九年級流行用語你看得懂幾個？

2019-11-21 16:59

收集數據威脅人權 國際特赦點名Google與FB

2019-11-21 16:32

搶用戶！Yahoo信箱可匯入Gmail 還能把附件都收在一起

2019-11-21 00:49

「中國女婿」祖克柏給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 14:47

Libra受挫後出新招！臉書推FB Pay，背後有什麼盤算？

2019-11-16 07:58

Facebook大量貼文下架原因找到了 官方聲明：技術問題

2019-11-16 01:21

臉書一度無法分享貼文 官方道歉歸咎技術問題

2019-11-15 23:11

多家媒體無法在臉書發新聞 網友：希望只是出包

2019-11-15 21:20

臉書超惱人bug！無預警打開iPhone內建相機

2019-11-15 21:03

Facebook遭攻擊？貼文出現大規模違反《社群守則》通知

2019-11-15 20:00

力抗標題誘餌新聞！維基百科共同創辦人悄悄成立新社群網站

2019-11-15 16:56

方便旅行問路使用 Google Maps新增可用在地語言唸出目的地名稱功能

2019-11-15 13:54

維基百科創辦人威爾斯 建社群網站槓臉書推特

2019-11-15 02:10

報告至少要6000字怎麼湊？「狗屁不通文章生成器」爆紅

2019-11-14 21:34

假的這麼多！臉書今年4-9月移除32億個假帳戶

2019-11-14 15:25

假訊息何其多 臉書：2019年移除54億個假帳號

2019-11-14 14:12

推特Deepfake新政策：不刪文，但明確註記這是假新聞

2019-11-13 20:36

Google：11月15日起暫停接受台灣競選廣告委託

2019-11-13 14:08

守護顧客最基本的信任！Apple用9大隱私政策保護消費者

2019-11-13 09:11

Facebook Pay來了 臉書整合支付功能旗下各平台都能用

2019-11-13 08:44

迪士尼串流影音服務Disney+正式上線 初期收錄7500部影集、近500部電影

2019-11-13 07:56

Instagram開始在美國等地區 測試隱藏按讚數量介面

2019-11-10 09:30

每月偵測1.5億次網路攻擊 台灣AI雲獲兩大資安認證

2019-11-09 13:34

分享網址就能線上傳檔案 Dropbox Transfer支援單次最大100 GB

2019-11-08 21:45

用戶個資當工具？ 臉書喊冤稱誤導！

2019-11-08 16:06

推特新功能Topics 讓用戶追蹤特定話題

2019-11-07 22:51

外洩民事訴訟文件 揭露臉書涉嫌利用個資當工具

2019-11-07 22:47

Facebook換新LOGO Twitter創辦人暗諷「多此一舉」

2019-11-07 12:11

以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台

2019-11-07 09:12

香港工程師揭密 Facebook可能推出人臉識別登入功能

2019-11-07 09:03
看更多

熱門文章

iPhone黑科技大揭密！ 手機「小耳朵」功能原來這樣用

2019-12-02 18:09

LINE金融策略調整 電子支付改名、推全新行動支付App

2019-12-03 11:15

台北資訊月 鴻海轉投資夏普首次參展秀5G手機

2019-12-03 09:24

高通：中國5G網路技術發展並未超越美國

2019-12-03 16:19

Yahoo揭曉2019年度十大台劇榜 《我們與惡的距離》奪冠

2019-12-03 11:53

App Store 2019年度最佳榜單公布 首次加入Apple Arcade

2019-12-03 15:32

蘋果創辦人：妻子信用額度是我的1/10 Apple Card演算法涉性別歧視遭調查

2019-12-03 15:19

台灣地區LINE Pay也跟進拆分獨立 開始擴展跨境交易、與GoShare合作

2019-12-03 15:58

中國政府開始要求 申辦電信服務必須記錄個人臉譜資訊

2019-12-03 16:20

傳聯發科天璣1000處理器 單顆報價僅為高通將近一半

2019-12-03 15:40

Uber EATS、foodpanda將外送戰場拉到全台50家星巴克

2019-12-03 16:18

蘋果公布年度最佳app與遊戲名單 怪奇比莉奪下Apple Music年度獎項

2019-12-03 15:58

年度App榜單揭曉！蘋果創作者當道 台灣開發者橫掃大獎

2019-12-03 17:47

網通明年10大趨勢 5G手機上看2.6億支

2019-12-03 13:15

大選資訊戰／谷歌、YouTube撤300競選廣告 臉書拒跟進

2019-12-03 16:32

首站進駐東京 小米確認12/9正式進入日本市場

2019-12-03 15:40

尾牙獎品 大尺寸電視夯

2019-12-03 14:30

增加更多客製化功能的第二代Xbox Elite菁英無線控制器 確認在台上市

2019-12-03 16:18

遠遊卡結盟AsiaYo 買日本上網卡訂房可折價

2019-12-03 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top