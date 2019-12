Twitter開始測試全新樹狀對話式介面 讓討論話題更為集中

Twitter目前顯然開始針對特定用戶族群測試全新樹狀對話式介面Twttr,藉此讓Twitter用戶更容易聚焦討論話題內容。

Twttr式Twitter在今年初提出介面設計,主要期望透過對話式介面改善過往Twitter話題討論容易散落在不同推文的情況,希望藉由類似Reddit論壇樹狀討論串形式,讓話題可以聚焦在同一組討論串內。

而依照過去經常拆解Facebook、Instagram App程式碼的香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)發現內容,指出Twitter近期已經開始對外測試Twttr介面,而Twitter隨後也證實正在進行小規模測試,預計會在2020年在Twitter服務導入此項介面,甚至也預計應用在更多功能。

藉由導入全新介面,或許有助於Twitter話題討論串可以更加集中,同時也不致於讓特定人物發起討論串顯得紛亂,甚至無法讓其他人輕易閱讀。

Twitter continues working on Conversation Tree



now with the ability to focus a specific tweet, even from a permalink pic.twitter.com/CVadSqbFDP