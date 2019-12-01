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Twitter開始測試全新樹狀對話式介面 讓討論話題更為集中

2019-12-01 10:16楊又肇

Twitter目前顯然開始針對特定用戶族群測試全新樹狀對話式介面Twttr，藉此讓Twitter用戶更容易聚焦討論話題內容。

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Twttr式Twitter在今年初提出介面設計，主要期望透過對話式介面改善過往Twitter話題討論容易散落在不同推文的情況，希望藉由類似Reddit論壇樹狀討論串形式，讓話題可以聚焦在同一組討論串內。

而依照過去經常拆解Facebook、Instagram App程式碼的香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)發現內容，指出Twitter近期已經開始對外測試Twttr介面，而Twitter隨後也證實正在進行小規模測試，預計會在2020年在Twitter服務導入此項介面，甚至也預計應用在更多功能。

藉由導入全新介面，或許有助於Twitter話題討論串可以更加集中，同時也不致於讓特定人物發起討論串顯得紛亂，甚至無法讓其他人輕易閱讀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

香港

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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