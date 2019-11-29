2019家用寬頻網路使用調查出爐！追劇、玩game網友都推它

2019-11-29 17:17 文／ 陳云曦



上班族一早上班時間坐在電腦前、中午邊吃飯邊看網路短片，回到家用平板跟朋友聊聊天，追劇後才會願意休息，一天上網時間竟超過8小時！隨著網路越來越發達，網路世代讓我們越來越依賴使用無遠弗屆的網路做為工作、娛樂、學習或聯繫人際關係的工具，因此網路的穩定度、速度等需求也越來越高。

▲2019家用寬頻網路使用調查出爐！追劇、玩game網友都推中華電信HiNet光世代。 圖／shutterstock圖庫 分享 facebook

網友對行動網路還是有網速與穩定度的疑慮雖然目前台灣智慧手機普及，不論是出外搭配行動網路或是在家裡連家用Wi-Fi都讓上網更加便利、隨時隨地都能使用。根據創市際2019家用寬頻網路使用與滿意度調查顯示，在家中上網時的裝備，89%受訪者會使用「智慧型手機」，其次為「桌上型電腦」(60%)與「筆記型電腦」(50%)，約三成會使用平板電腦(31%)。

▲在家切換「家用Wi-Fi」觀賞線上影音，穩定又快速。 圖／shutterstock圖庫 分享 facebook

但行動網路是否完全代替家用固定網路？據調查，在家中使用固網寬頻上網觀賞影片高達73%，尤其高畫質影音(如4K)需求提高，網友可受不了看影片總是load不出來，也有網友指出高畫質影音就是「賞心悅目」，「已經回不去了」，因此在同一份調查進一步詢問使用行動裝置上網者，在家中使用網路狀況，56%表示會切換「家用Wi-Fi」使用，而其原因高達七成五認為因「使用Wi-Fi 網路上網較穩定、快速」，「檔案下載或上傳檔案快速」與「手機行動網路不穩定或太慢」占比均近三成。

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▲創市際調查寬頻網路品牌忠誠度，以「中華電信」用戶忠誠度最高。 圖／shutterstock圖庫 分享 facebook

中華電信寬頻客戶忠誠度高 榮獲七項第一不論是使用何種上網裝置，網路穩定與檔案傳輸速度，對於消費者來說都是相當在意的因素。創市際調查分析中，受訪者表示目前寬頻網路最常遇到問題分別為：「尖峰時刻易塞車」(30%)、「費用不划算」(26%)與「網路不穩，常斷線」(24%)，僅兩成受訪者表示「沒有使用上問題」，因此受訪者挑選寬頻網路品牌時，約有半數認為「網路穩定」為首要條件，而「檔案傳輸快速」則占三分之一；調查進一步分析各品牌滿意度，發現網路穩定度、下載速度、上傳速度、客戶服務與整體服務，中華電信的滿意度均領先其他品牌，受訪者也認同需要高網速的「上網打game」與「看影片/直播」等首推「中華電信」。

在競爭激烈又快速發展的寬頻網路市場中，消費者使用習慣變遷也相當快速，網路穩定性與網速的提升與發展都是吸引消費者選擇的誘因。在這次調查中，「中華電信」用戶忠誠度最高，達85%表示未來一年將持續使用該品牌。

市場高速上網的需求大 中華電信HiNet光世代為光纖網路領頭羊此外根據研調機構Strategy Analytics的分析報告指出，五年內全球將有30%的寬頻家庭會使用智慧家庭設備，其中包括IP Cam居家安全監看、居家照護遠端醫療諮詢等等，加上互聯網的數位匯流時代大量的需求，國內越來越多智能設備需要透過Wi-Fi上網，因應市場需求，各家寬頻紛紛推出最高頻寬1G的光纖高速上網。中華電信目前擁有450萬左右寬頻上網用戶，國內市占約70％，近年配合政府DiGi+政策、積極布建1Gbps超高速光纖寬頻網路，預估2020年可以達到90%覆蓋率，領先其他電信！