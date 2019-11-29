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2019家用寬頻網路使用調查出爐！追劇、玩game網友都推它

2019-11-29 17:17文／ 陳云曦

上班族一早上班時間坐在電腦前、中午邊吃飯邊看網路短片，回到家用平板跟朋友聊聊天，追劇後才會願意休息，一天上網時間竟超過8小時！隨著網路越來越發達，網路世代讓我們越來越依賴使用無遠弗屆的網路做為工作、娛樂、學習或聯繫人際關係的工具，因此網路的穩定度、速度等需求也越來越高。

▲2019家用寬頻網路使用調查出爐！追劇、玩game網友都推中華電信HiNet光...
▲2019家用寬頻網路使用調查出爐！追劇、玩game網友都推中華電信HiNet光世代。 圖／shutterstock圖庫
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網友對行動網路還是有網速與穩定度的疑慮
雖然目前台灣智慧手機普及，不論是出外搭配行動網路或是在家裡連家用Wi-Fi都讓上網更加便利、隨時隨地都能使用。根據創市際2019家用寬頻網路使用與滿意度調查顯示，在家中上網時的裝備，89%受訪者會使用「智慧型手機」，其次為「桌上型電腦」(60%)與「筆記型電腦」(50%)，約三成會使用平板電腦(31%)。

▲在家切換「家用Wi-Fi」觀賞線上影音，穩定又快速。 圖／shuttersto...
▲在家切換「家用Wi-Fi」觀賞線上影音，穩定又快速。 圖／shutterstock圖庫
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但行動網路是否完全代替家用固定網路？據調查，在家中使用固網寬頻上網觀賞影片高達73%，尤其高畫質影音(如4K)需求提高，網友可受不了看影片總是load不出來，也有網友指出高畫質影音就是「賞心悅目」，「已經回不去了」，因此在同一份調查進一步詢問使用行動裝置上網者，在家中使用網路狀況，56%表示會切換「家用Wi-Fi」使用，而其原因高達七成五認為因「使用Wi-Fi 網路上網較穩定、快速」，「檔案下載或上傳檔案快速」與「手機行動網路不穩定或太慢」占比均近三成。

圖／創市際市場研究顧問 提供
圖／創市際市場研究顧問 提供
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▲創市際調查寬頻網路品牌忠誠度，以「中華電信」用戶忠誠度最高。 圖／shutte...
▲創市際調查寬頻網路品牌忠誠度，以「中華電信」用戶忠誠度最高。 圖／shutterstock圖庫
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中華電信寬頻客戶忠誠度高 榮獲七項第一
不論是使用何種上網裝置，網路穩定與檔案傳輸速度，對於消費者來說都是相當在意的因素。創市際調查分析中，受訪者表示目前寬頻網路最常遇到問題分別為：「尖峰時刻易塞車」(30%)、「費用不划算」(26%)與「網路不穩，常斷線」(24%)，僅兩成受訪者表示「沒有使用上問題」，因此受訪者挑選寬頻網路品牌時，約有半數認為「網路穩定」為首要條件，而「檔案傳輸快速」則占三分之一；調查進一步分析各品牌滿意度，發現網路穩定度、下載速度、上傳速度、客戶服務與整體服務，中華電信的滿意度均領先其他品牌，受訪者也認同需要高網速的「上網打game」與「看影片/直播」等首推「中華電信」。

在競爭激烈又快速發展的寬頻網路市場中，消費者使用習慣變遷也相當快速，網路穩定性與網速的提升與發展都是吸引消費者選擇的誘因。在這次調查中，「中華電信」用戶忠誠度最高，達85%表示未來一年將持續使用該品牌。

市場高速上網的需求大 中華電信HiNet光世代為光纖網路領頭羊
此外根據研調機構Strategy Analytics的分析報告指出，五年內全球將有30%的寬頻家庭會使用智慧家庭設備，其中包括IP Cam居家安全監看、居家照護遠端醫療諮詢等等，加上互聯網的數位匯流時代大量的需求，國內越來越多智能設備需要透過Wi-Fi上網，因應市場需求，各家寬頻紛紛推出最高頻寬1G的光纖高速上網。中華電信目前擁有450萬左右寬頻上網用戶，國內市占約70％，近年配合政府DiGi+政策、積極布建1Gbps超高速光纖寬頻網路，預估2020年可以達到90%覆蓋率，領先其他電信！

現在申辦中華電信HiNet光世代超值優惠6選1，提供更優質的家用Wi-Fi環境免費建置，讓居家上網更快更穩定，給消費者智慧生活最佳解決方案
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