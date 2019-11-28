臉書IG又掛了！無法發文、上傳限時動態

2019-11-28 22:30 聯合新聞網 綜合報導



臉書社群Facebook、IG 28日晚間又當機！部份國家陸續出現災情，不少人回報臉書目前無法發文、瀏覽塗鴉牆也呈現空白，就連IG的限時動態也無法上傳。