親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

臉書IG又掛了！無法發文、上傳限時動態

2019-11-28 22:30聯合新聞網 綜合報導

臉書社群Facebook、IG 28日晚間又當機！部份國家陸續出現災情，不少人回報臉書目前無法發文、瀏覽塗鴉牆也呈現空白，就連IG的限時動態也無法上傳。

分享
分享

FacebookInstagram

相關新聞

老司機只等這個！「Pornhub黑色星期五」這輩子高清無碼任你看

2019-11-28 20:56

免費線上相片去背工具Trace by Sticker Mule 可自訂背景顏色

2019-11-27 16:06

尷尬！蘋果在陸啟用新網域名 Safari警告是釣魚網站

2019-11-22 17:22

大赦國際：谷歌和臉書侵犯人權

2019-11-22 14:40

郭、塑膠、是在哈囉…九年級流行用語你看得懂幾個？

2019-11-21 16:59

收集數據威脅人權 國際特赦點名Google與FB

2019-11-21 16:32

搶用戶！Yahoo信箱可匯入Gmail 還能把附件都收在一起

2019-11-21 00:49

「中國女婿」祖克柏給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 14:47

熱門文章

臉書IG又掛了！無法發文、上傳限時動態

2019-11-28 22:30

黑五快搶買！STUDIO A「iPhone X」41折1.7萬有找

2019-11-28 13:27

iPhone從7樓電梯夾縫墜落 「奇蹟結果」網驚：花光所有運氣

2019-11-28 09:54

老司機只等這個！「Pornhub黑色星期五」這輩子高清無碼任你看

2019-11-28 20:56

當心！帳單異常簡訊 點下去Apple ID恐遭駭

2019-11-28 16:40

為什麼Pixel 4能拍出銀河？Google解釋天文攝影模式的秘密

2019-11-28 19:55

再次遭拒後 全錄決定向惠普展開敵意收購

2019-11-28 08:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top