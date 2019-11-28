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老司機只等這個！「Pornhub黑色星期五」這輩子高清無碼任你看

2019-11-28 20:56T客邦

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別人家的黑色星期五不是要你排隊就是要你在長長的遊戲清單中去找尋你要的遊戲並且細細計算，然後花上一天的時間之後荷包也空了。 Pornhub不來這套，你只要在他們家網站花這一次的錢，這輩子搞定你的終身幸福，再也不用煩惱漫漫長夜怎麼度過。

本週就是所謂的「黑色星期五」，許多廠商也開始在線上推出了各種打折的優惠方案。不過，對於男性來說，這些方案恐怕都沒有成人影片網站 Pornhub推出的黑色星期五優惠來的重要：一次繳299 美元，讓你終身成為付費會員。仔細算一算，活得越久看得越多，實在是一項不錯的投資。

Pornhub一向是最會搞話題的成人網站，在這次的黑色星期五優惠期間，他們從 11 月 29 日的 Black Friday 延續至 12 月 2 日的 Cyber Monday提供了優惠。而他們主打的優惠名為「Pronhub Premium LifePlan」。

故名思義，就是讓你在有生之年，都可以免費看Pornhub的頂級會員計畫。費用則是一次支付299美元，任你觀看網站內所有的素人或是商業成人影片，活到老看到老，並且永遠擺脫惱人的廣告。

一向搞怪的Pornhub的這支廣告主打親情路線，不聽旁白的話，你會還以為是公益廣告呢！他們表示你花一次的錢，不只是為了你，而是你與你的愛人的共同禮物，你們這一輩子都可以熱情如火，聽起來也相當合理。誰在乎什麼三人共享四人共享帳號，反正一起看就好啦！

想想看，花這299美元不是為了你，而是為了你一家人的幸福，聽起來這筆錢多值得給他開下去啊！

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

黑色星期五

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

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