尷尬！蘋果在陸啟用新網域名 Safari警告是釣魚網站

歐新社資料照 分享 facebook 蘋果在全球各地使用的都是Apple.com這個網域名稱，然後會依照各國市場，按照國家或是地區代號來顯示。不過，中國的網友從前天開始，發現如果他們連接蘋果官網的話，網域名稱會強制跳轉成Apple.com.cn，顯示蘋果已經在中國啟用新的網域名稱。不過，尷尬的是，這個官網被蘋果自家的瀏覽器Safari直接當成是釣魚網站警告。

蘋果在中國啟用新的網域名稱並不是什麼大事，有趣的是這個網站被當做釣魚網站直接攔截。

根據中國的網友在論壇上的截圖顯示，當他試圖連接蘋果官網的時候，Safari瀏覽器會跳出警告，表示使用者現在試圖連接的網站是「欺騙性網站」，如果使用者繼續想要瀏覽這個網站，可能會「被安裝惡意軟體或者洩露財務信息」等不良後果。

由於蘋果初次將官網域名導向新的域名，再加上突然又從蘋果的Safari瀏覽器跳出了這個警告視窗，相信大多數的人在第一時間應該都會覺得這是詐騙網站吧！再不然就是覺得蘋果被攻擊了之類的。

但是偏偏這個官網是真的。從網友查的資料上來看，Apple.com.cn是在 2019年11月15日 完成審核的，而HTTPS加密證書籤發時間則是 10月24日。

但是部分蘋果使用者的Safari瀏覽器如果採用的是Google安全瀏覽服務的話，則這個網域會被Google攔截，跳出這個警告視窗。當然如果用到的是Chrome瀏覽器也一樣會有這個結果。因此研判是Google安全瀏覽並沒有收錄這個新的網域名稱。

不過，後來這個情況已經解決了，根據使用者反映也不再會被攔截。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》