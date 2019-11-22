大赦國際：谷歌和臉書侵犯人權

2019-11-22 14:40 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）大赦國際指責互聯網巨頭臉書和谷歌的商業模式侵犯人權。該人權組織在一份報告指出，這兩家數字公司的"無限的監視和數據剝削"違反隱私權和信息自決權。

大赦國際認為，谷歌和臉書控制著數十億人使用互聯網的最主要渠道。聊天服務器WhatsApp和Messenger以及圖片社交分享平台Instagram屬於臉書，而視頻平台YouTube則是谷歌的一部分。此外谷歌還開发了安卓智能手機操作系統。

允許訪問所有數據

大赦國際的專家還看到的一個問題是，用戶在使用臉書和谷歌服務時，必須同意授予訪問個人數據的權限才能使用。兩家美國公司因此成為數字世界的守門員。因此這些公司獲得了"歷史上獨一無二的權力"。

大赦國際秘書長比科（Markus N. Beeko）表示："我們所有人都應該能夠參與現代數字生活，而不必讓任何人全面獲取、監視、永久存儲和單獨分析利用我們的個人數據，其中包括個人的興趣、好惡、婚姻狀況、甚至購物行為和運動方式"。

比科批評·臉書和谷歌"以前所未有的規模收集數據"，其中不僅僅是自願提供的信息。此外，這些數字公司還監視其用戶的活動，並"遠遠超出了使用某個社交媒體平台的範圍"。

立法者應干預

大赦國際組織要求聯邦政府和歐盟必須"建立憲法框架條件，以維護數字世界中子孫後代的基本人權。" 比科說："作為第一步，立法者應禁止數字公司將用戶同意收集和使用其個人其信息作為允許用戶訪問其服務器的前提。

谷歌和臉書利用所獲得的用戶數據，通過算式獲得對公司有利的結果，例如通過個性化廣告或個性化行為激勵。人權組織大赦國際警告說，這些算式有可能會影響言論自由以及產生歧視。

谷歌將對競選廣告進行限制

正如谷歌在周四凌晨（11月21日）所宣布的那樣，將對政治廣告发布者的定向廣告給予限制。對所謂的目標用戶的定向將只限於年齡、性別和郵政編碼。目前政治類廣告发布者仍可以使用來自用戶行為的數據定向投放廣告，或者上傳選舉人名單，對具有類似行為的受眾投放廣告。不過谷歌稱，发布廣告者仍可以根據取向選擇目標用戶，例如針對關注特定話題的人投放相關廣告。

谷歌的廣告新規將在一周內，也就是在12月12日英國議會選舉前率先在英國實施。隨後將在年底前在歐盟國家落實該新規。從2020年1月6日起在世界剩余地區全面推行該政策。

短消息服務推特不久前也更改了其廣告政策，目的是在美國總統大選的前一年禁止競選廣告。

根據國際特赦組織公布的數據，全世界每個月有28億人使用臉書社交網絡服務平台，而超過90％的互聯網搜索都用的谷歌。

李京慧/樂然 (德新社、美聯社、法新社)

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