郭、塑膠、是在哈囉…九年級流行用語你看得懂幾個？

如果不是之前有玩過小測驗，應該知道的更少哈哈哈

九年級流行用語話題已經延燒了一段時間，我記得之前做了一個流行用語測驗，20 題好像只對了 3 題左右吧…啊沒辦法我就是還喜歡用 XD 的那種老人嘛。DailyView 網路溫度計利用 KEYPO 大數據關鍵引擎，對 2017 年11 月 7日到 2019 年 11 月 6 日的關鍵字進行聲量調查，如果你大部分都看得懂，那應該是個很青春的人吧！

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從第 20 名到第 11 名，分別是雨女無瓜、osso、穩單、SK / SKZ、可撥、尬電、歐牛沙、地精、汁妹、8 + 9 = 17 / 78 + 9 = 87。雨女無瓜就是與你無關的意思，來自於中國電視劇《巴啦啦小魔仙》，一個王子角色口音太重導致的結果。而 osso 是「喔是喔」的意思，穩單指的是「穩定單身中」，SK 指的是生日快樂，可撥就是統神說的「可悲」的意思；尬電則是歌手高爾軒說的「God Damn」，歐牛莎則是「Oreo 牛奶冰沙」的縮寫（是有多愛喝？），地精源自於反骨男孩，原本是指屁孩的意思，後來「地」的延伸義反而變成是厲害的意思。汁妹指的是虧妹，而 8 + 9 = 17 則是八家將就是義氣的諧音，後來延伸的 78 + 9 = 87 則是其實八家將就是白癡的嘲諷意味

第 10 到 第 1 名分別是郭、灣家、潮他媽的、咖啡話、呱張、塑膠、是在哈囉、旋轉、2486、人 + 337。郭是「關我」的快速講法，灣家就是「吵架」的台語，潮他媽的則是帶有反諷意味的在嗆別人自以為很潮，咖啡話則是「垃圾話」的意思。呱張是指「誇張」，塑膠則是從「你當我塑膠？」延伸而來，指的是被忽視；是在哈囉指的是「現在是怎樣」的意思，旋轉則是「呼攏人」的意思，2486 指白癡之意，人 + 377 就是人家生氣氣的諧音

Linda 的個人牆上大家會用到的詞，大概只有穩單、可撥、地精、汁妹、呱張跟是在哈囉吧…畢竟朋友年齡也是跟我差不多，離十幾歲已經有點遙遠了…（誤）大家看得懂裡面的幾個詞呢？

（新聞來源：網路溫度計）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》