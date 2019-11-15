臉書一度無法分享貼文 官方道歉歸咎技術問題
2019-11-15 23:11中央社 台北15日電
臉書（Facebook）晚間發布官方聲明表示，今天稍早部分用戶無法分享新聞媒體或其他粉絲專頁貼文內容，目前狀況已排除，並完全恢復正常，調查後為技術問題，與貼文內容無關。
對於此次狀況造成用戶的不便與困擾，臉書也表示「深感抱歉」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
不少網友今天晚間約18時起轉貼新頭殼等網站文章到臉書時，系統出現「您的留言違反社群守則中有關垃圾訊息的規定」訊息，該則貼文也遭臉書移除。其他媒體包括風傳媒、鏡週刊也陸續公告用戶無法分享文章到臉書。
有網友反應，臉書貼文、留言遭大量檢舉而被下架，內容幾乎與選舉、香港、非洲豬瘟有關，包括媒體粉絲專頁也是受災戶；甚至這波疑似遭大量檢舉受害的名單，也包括知名作家米果。
不過，臉書調查後發布聲明，已證實為技術問題，與貼文內容無關。
留言