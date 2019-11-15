親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

臉書一度無法分享貼文 官方道歉：技術問題與內容無關

臉書一度無法分享貼文 官方道歉歸咎技術問題

2019-11-15 23:11中央社 台北15日電

臉書今天無預警發生大規模貼文違反社群守則而遭移除的問題。
臉書今天無預警發生大規模貼文違反社群守則而遭移除的問題。
分享

臉書（Facebook）晚間發布官方聲明表示，今天稍早部分用戶無法分享新聞媒體或其他粉絲專頁貼文內容，目前狀況已排除，並完全恢復正常，調查後為技術問題，與貼文內容無關。

對於此次狀況造成用戶的不便與困擾，臉書也表示「深感抱歉」。

不少網友今天晚間約18時起轉貼新頭殼等網站文章到臉書時，系統出現「您的留言違反社群守則中有關垃圾訊息的規定」訊息，該則貼文也遭臉書移除。其他媒體包括風傳媒、鏡週刊也陸續公告用戶無法分享文章到臉書。

有網友反應，臉書貼文、留言遭大量檢舉而被下架，內容幾乎與選舉、香港非洲豬瘟有關，包括媒體粉絲專頁也是受災戶；甚至這波疑似遭大量檢舉受害的名單，也包括知名作家米果。

不過，臉書調查後發布聲明，已證實為技術問題，與貼文內容無關。

非洲香港

相關新聞

多家媒體無法在臉書發新聞 網友：希望只是出包

2019-11-15 21:20

臉書超惱人bug！無預警打開iPhone內建相機

2019-11-15 21:03

Facebook遭攻擊？貼文出現大規模違反《社群守則》通知

2019-11-15 20:00

力抗標題誘餌新聞！維基百科共同創辦人悄悄成立新社群網站

2019-11-15 16:56

方便旅行問路使用 Google Maps新增可用在地語言唸出目的地名稱功能

2019-11-15 13:54

維基百科創辦人威爾斯 建社群網站槓臉書推特

2019-11-15 02:10

報告至少要6000字怎麼湊？「狗屁不通文章生成器」爆紅

2019-11-14 21:34

假的這麼多！臉書今年4-9月移除32億個假帳戶

2019-11-14 15:25

假訊息何其多 臉書：2019年移除54億個假帳號

2019-11-14 14:12

推特Deepfake新政策：不刪文，但明確註記這是假新聞

2019-11-13 20:36

Google：11月15日起暫停接受台灣競選廣告委託

2019-11-13 14:08

守護顧客最基本的信任！Apple用9大隱私政策保護消費者

2019-11-13 09:11

Facebook Pay來了 臉書整合支付功能旗下各平台都能用

2019-11-13 08:44

迪士尼串流影音服務Disney+正式上線 初期收錄7500部影集、近500部電影

2019-11-13 07:56

Instagram開始在美國等地區 測試隱藏按讚數量介面

2019-11-10 09:30

每月偵測1.5億次網路攻擊 台灣AI雲獲兩大資安認證

2019-11-09 13:34

分享網址就能線上傳檔案 Dropbox Transfer支援單次最大100 GB

2019-11-08 21:45

用戶個資當工具？ 臉書喊冤稱誤導！

2019-11-08 16:06

推特新功能Topics 讓用戶追蹤特定話題

2019-11-07 22:51

外洩民事訴訟文件 揭露臉書涉嫌利用個資當工具

2019-11-07 22:47

Facebook換新LOGO Twitter創辦人暗諷「多此一舉」

2019-11-07 12:11

以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台

2019-11-07 09:12

香港工程師揭密 Facebook可能推出人臉識別登入功能

2019-11-07 09:03

Emoji「茄子、桃子」隱含性暗示！社群用戶亂用遭刪除帳號

2019-11-06 17:02

維護台灣選舉公正 臉書將強制揭露廣告出資者

2019-11-06 16:50

Facebook換新Logo 外媒：平淡無奇…很適合信用卡

2019-11-06 15:07

愛車被撞真兇逃逸 男憑Google地圖找出兇手

2019-11-06 10:33

以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台

2019-11-06 08:58

台灣註冊百度帳號教學 沒大陸門號也能接收簡訊驗證碼

2019-11-02 16:45

Flash介在活著和死了之間… Google將移除相關搜尋結果

2019-10-30 20:48

Google侵犯用戶資料 澳洲提起訴訟

2019-10-30 14:31

臉書「預防保健」新功能 要當你的健康祕書

2019-10-30 00:34

Instagram禁貼顯示自殘、自殺圖片

2019-10-29 11:53

Facebook全新「新聞分頁」收錄極右內容 是基於「政治正確」？

2019-10-29 08:40

擺脫假新聞平台惡名 臉書新聞頁面呈現專業內容

2019-10-26 11:20

Google要用AI改善搜尋排序

2019-10-26 02:06

沒裝第四台也能看電視！整合各類YouTube頻道直播節目

2019-10-25 20:38

拜登忘把競選口號註冊網域、臉書 對手川普搶先註冊惡整他

2019-10-25 17:27

駭客鎖定聯合國人道援助組織 誘騙員工洩露個資

2019-10-25 15:52
看更多

熱門文章

Facebook遭攻擊？貼文出現大規模違反《社群守則》通知

2019-11-15 20:00

警用無人機被抗議民眾用雷射筆瞄準 迅速墜地

2019-11-15 18:19

多家媒體無法在臉書發新聞 網友：希望只是出包

2019-11-15 21:20

臉書一度無法分享貼文 官方道歉歸咎技術問題

2019-11-15 23:11

臉書超惱人bug！無預警打開iPhone內建相機

2019-11-15 21:03

22頻道遭通知下架 全國數位斷訊風暴再起

2019-11-15 20:59

維基百科創辦人威爾斯 建社群網站槓臉書推特

2019-11-15 02:10

Mate 30 Pro在台釋出利多銷售模式 但消費者是否買單仍為關鍵

2019-11-15 14:18

IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關

2019-11-15 13:24

HTC推出平價新機Desire 19s 加入包含超廣角在內三鏡頭相機

2019-11-15 14:06

Motorola推全新RAZR螢幕可凹折手機 要喚醒懷舊回憶

2019-11-15 13:53

聯想可折疊手機首發：摩托羅拉經典款復活

2019-11-15 22:24

力抗標題誘餌新聞！維基百科共同創辦人悄悄成立新社群網站

2019-11-15 16:56

曾推動「小冰」、Bing 微軟執行副總裁沈向洋將於明年初離職

2019-11-15 13:47

蘋果臉部3D感測辨識 與3D感測觸控不同

2019-11-15 22:15

雷軍：明年小米至少推10款5G手機

2019-11-15 19:14

簡單玩／Surface Pro X銜接微軟與高通合作 對應更豐富常時連網體驗

2019-11-15 13:44

微軟強調Surface產品帶動軟硬體整合效益 雙螢幕帶動更多工效率

2019-11-15 14:17

等待許久的《寶可夢 劍／盾》終於上市 開始推行「巨寶可夢」活動

2019-11-15 18:16

方便旅行問路使用 Google Maps新增可用在地語言唸出目的地名稱功能

2019-11-15 13:54

攜手花旗等金融機構 Google打造「Cache」網銀服務

2019-11-15 13:46

臉書禁垃圾訊息騙讚 移除大量貼文疑檢舉惹禍

2019-11-15 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top