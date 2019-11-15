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臉書禁垃圾訊息騙讚 移除大量貼文疑檢舉惹禍

2019-11-15 22:41中央社 台北15日電

臉書今天發生大量貼文違反社群守則有關垃圾訊息規定而遭移除的問題，網友質疑與香港或選舉相關內容遭檢舉下架，但也有民眾實測轉貼香港反送中主題文章未被移除，臉書官方則尚未回應。

不少網友今天晚間轉貼新頭殼網站文章到臉書（Facebook）時，系統出現「您的留言違反社群守則中有關垃圾訊息的規定」訊息，該則貼文也遭臉書移除。其他媒體包括風傳媒、鏡週刊也陸續公告用戶無法分享文章到臉書。

有網友反應，臉書貼文、留言遭大量檢舉而被下架，內容幾乎與選舉、香港反送中、非洲豬瘟有關，包括媒體粉絲專頁也是受災戶；甚至這波疑似遭大量檢舉受害的名單，也包括作家米果。

不過，有民眾實測分享風傳媒網站有關香港和反送中的文章到臉書，並未遭系統移除。至於臉書所謂的垃圾訊息是透過人為檢舉或系統自動判斷，也還不清楚，只能等臉書官方出面說明。

根據臉書社群守則的「垃圾訊息」說明，臉書致力於限制商業垃圾訊息的散播，避免不實廣告、詐騙和安全漏洞，因為這些行為均會影響用戶使用分享和連結功能。臉書不允許用戶採用誤導的手段或不正確的資訊來收集按讚次數、追蹤人數或分享次數。

有關「垃圾訊息」政策，臉書禁止從事的行為包括以不實方式增加散布量以追求獲利；使用假帳號，或盜用其他用戶的帳號來試圖建立關係鏈、建立內容或發送訊息給其他用戶；需要用戶按讚、分享或推薦才可以瀏覽內容；企圖欺騙矇混用戶，鼓吹按讚、分享或點擊。

此外，臉書也禁止惡意使用登入憑證或個人識別資料，包括試圖收集或分享登入憑證，以及使用其他用戶的登入憑證。

香港詐騙

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