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臉書超惱人bug！無預警打開iPhone內建相機

2019-11-15 21:03電獺少女

今年對臉書來說真是多事之秋啊～～

不知道用 iOS 系統的獺友們，最近在用臉書有沒有遇到以下這個奇怪的狀況，就是在用臉書看影片的時候，只要橫放手機讓影片變全屏，就會突然切換到臉書內建的相機，這個 bug 很多蘋果用戶都遇到了！就連我們家宇恩在使用臉書的時候也有這個問題，想看個可愛小狗的影片都不能全屏看超討厭的！

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原本只是覺得一直跳出相機很煩，但是有國外的用戶卻在他的推特提出了臉書在用相機偷偷監視我們的疑慮

針對這個問題，臉書已經表示會修復在 iOS 系統上的 bug，如果想要在臉書修復問題之前，好好的看影片不被內建相機跳出來擾亂，你也可以先到手機「設定」的地方打開臉書的設置，關掉相機的允許，這樣相機就暫時不會無預警彈出了，不過要注意的是，這樣子就沒辦法使用臉書內建的相機喔！

除了這個問題，也有網友發現如果在看臉書貼文照片的時候，長按照片拖曳，背景也會出現被打開的內建相機，鵝～是不是有點毛毛的

由於之前有很多 App 被爆出有竊取個資問題，還有紅極一時的捏臉社群平台「ZEPETO」也曾被懷疑是竊聽軟體，雖然官方已經澄清絕對沒有竊聽問題，但當時還是搞得人心惶惶啊！希望臉書可以快點修復這個 bug ，不然想放鬆耍廢看個影片還要時不時被彈出來刷存在感的內建相機搗亂，著實有點不開心哪～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

臉書iOS相機

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/

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