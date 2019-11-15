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Facebook遭攻擊？貼文出現大規模違反《社群守則》通知

2019-11-15 20:00INSIDE

初步推測並非遭到大規模假帳號檢舉攻擊，反而較有可能是 Facebook 本身判斷《社群守則》的算法出現狀況，或甚至是遭到駭客入侵修改演算法等系統性問題。

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你的 Facebook 貼文也出現「違反《社群守則》」的通知並被下架了嗎？從今天晚上大約六點半開始，台灣許多使用者們紛紛表示自己違反了 Facebook 的《社群守則》，並被刪除貼文。

一開始許多人反應自己所貼有關於中國、香港或國民黨等政治議題貼文被紛紛下架，懷疑是遭到大量假帳號針對中國議題進行檢舉。

但後來有越來越多人表示，就連自己沒有直接討論中國、香港、國民黨等主題的貼文也被下架。從其規模之大、議題之廣來看，INSIDE 初步推測並非遭到大規模假帳號檢舉攻擊，反而較有可能是 Facebook 本身判斷《社群守則》的算法出現狀況，或甚至是遭到駭客入侵修改演算法等系統性問題。

目前關鍵評論網、INSIDE 已致電詢問 Facebook，但尚未獲得任何回應。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

駭客Facebook演算法

INSIDE

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