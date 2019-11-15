親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

國民黨最新不分區出爐 曾銘宗第一、張顯耀入榜

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

方便旅行問路使用 Google Maps新增可用在地語言唸出目的地名稱功能

2019-11-15 13:54楊又肇

Google Maps稍早新增加可透過Google翻譯功能「唸出」預計前往目的地名稱，或是地址內容，讓使用者在外地旅行時，可以透過這樣的方式快速知曉預計前往地點確切位置。

分享

雖然Google Maps目前已經提供相當便利的導航功能，甚至可以透過擴增實境方式指引前進方向，但有些地點可能面臨難以尋找正確入口，或是位於一時難以察覺位置，此時透過詢問在地居民或許會是較快方式。

不過，有些地點位置可能難以知曉正確念法，加上身處外地可能面臨語言溝通問題，因此Google在此次Google Maps更新，便加入可點選目的地名稱旁的喇叭圖示，進而顯示目的地名稱或實際地址發音選項，藉此讓在地居民更快知曉預計前往地點。

此次在新介面中也加入與Google翻譯快速串接設計，讓使用者詢問在地居民如何前往目的地的同時，更可透過Google翻譯功能與在地居民進一步溝通互動。

分享

而這樣的功能，不僅可應用在以步行為主的旅遊過程，就連使用者在外地搭乘計程車等服務時，也能以此功能跟司機「溝通」，無需卡在語言不通的尷尬情況。

目前此項功能預計先針對以英語介面使用為主的iOS、Android裝置開放更新，因此如果現在要先行體驗此項功能的話，就必須先把裝置使用語言更改為英語，但Google也透露接下來將會在近期一個月內針對50種語言釋出此項功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoogleGoogle Maps

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

報告至少要6000字怎麼湊？「狗屁不通文章生成器」爆紅

2019-11-14 21:34

假的這麼多！臉書今年4-9月移除32億個假帳戶

2019-11-14 15:25

假訊息何其多 臉書：2019年移除54億個假帳號

2019-11-14 14:12

推特Deepfake新政策：不刪文，但明確註記這是假新聞

2019-11-13 20:36

Google：11月15日起暫停接受台灣競選廣告委託

2019-11-13 14:08

守護顧客最基本的信任！Apple用9大隱私政策保護消費者

2019-11-13 09:11

Facebook Pay來了 臉書整合支付功能旗下各平台都能用

2019-11-13 08:44

迪士尼串流影音服務Disney+正式上線 初期收錄7500部影集、近500部電影

2019-11-13 07:56

Instagram開始在美國等地區 測試隱藏按讚數量介面

2019-11-10 09:30

每月偵測1.5億次網路攻擊 台灣AI雲獲兩大資安認證

2019-11-09 13:34

分享網址就能線上傳檔案 Dropbox Transfer支援單次最大100 GB

2019-11-08 21:45

用戶個資當工具？ 臉書喊冤稱誤導！

2019-11-08 16:06

推特新功能Topics 讓用戶追蹤特定話題

2019-11-07 22:51

外洩民事訴訟文件 揭露臉書涉嫌利用個資當工具

2019-11-07 22:47

Facebook換新LOGO Twitter創辦人暗諷「多此一舉」

2019-11-07 12:11

以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台

2019-11-07 09:12

香港工程師揭密 Facebook可能推出人臉識別登入功能

2019-11-07 09:03

Emoji「茄子、桃子」隱含性暗示！社群用戶亂用遭刪除帳號

2019-11-06 17:02

維護台灣選舉公正 臉書將強制揭露廣告出資者

2019-11-06 16:50

Facebook換新Logo 外媒：平淡無奇…很適合信用卡

2019-11-06 15:07

愛車被撞真兇逃逸 男憑Google地圖找出兇手

2019-11-06 10:33

以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台

2019-11-06 08:58

台灣註冊百度帳號教學 沒大陸門號也能接收簡訊驗證碼

2019-11-02 16:45

Flash介在活著和死了之間… Google將移除相關搜尋結果

2019-10-30 20:48

Google侵犯用戶資料 澳洲提起訴訟

2019-10-30 14:31

臉書「預防保健」新功能 要當你的健康祕書

2019-10-30 00:34

Instagram禁貼顯示自殘、自殺圖片

2019-10-29 11:53

Facebook全新「新聞分頁」收錄極右內容 是基於「政治正確」？

2019-10-29 08:40

擺脫假新聞平台惡名 臉書新聞頁面呈現專業內容

2019-10-26 11:20

Google要用AI改善搜尋排序

2019-10-26 02:06

沒裝第四台也能看電視！整合各類YouTube頻道直播節目

2019-10-25 20:38

拜登忘把競選口號註冊網域、臉書 對手川普搶先註冊惡整他

2019-10-25 17:27

駭客鎖定聯合國人道援助組織 誘騙員工洩露個資

2019-10-25 15:52

臉書全球當機 看不到粉專貼文

2019-10-24 22:08

上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

2019-10-24 20:20

祖克柏：我知道 自己像個機器人

2019-10-23 21:55

蘋果地圖越來越好用！這5個新功能讓你全世界玩透透

2019-10-20 15:27

搭捷運AirDrop沒關！她被陌生人傳「這圖片」網笑翻

2019-10-19 17:15

YouTube新網紅商業模式？美國粉絲可手刀購入周邊商品

2019-10-17 20:14
看更多

熱門文章

標示變「中國台灣」 五大電信停售華為三款手機

2019-11-14 19:05

華為旗艦不支援Google！Mate 30 Pro搭自家HMS登台

2019-11-14 17:19

華為Mate30 Pro登台預購送超狂 不內建Google服務

2019-11-14 18:56

宏達電推入門級手機 售價不到6,000元

2019-11-14 22:41

報告至少要6000字怎麼湊？「狗屁不通文章生成器」爆紅

2019-11-14 21:34

假的這麼多！臉書今年4-9月移除32億個假帳戶

2019-11-14 15:25

IG隱藏按讚數測試擴及全球 用戶建議設開關

2019-11-15 13:24

HTC推出平價新機Desire 19s 加入包含超廣角在內三鏡頭相機

2019-11-15 14:06

Motorola推全新RAZR螢幕可凹折手機 要喚醒懷舊回憶

2019-11-15 13:53

曾推動「小冰」、Bing 微軟執行副總裁沈向洋將於明年初離職

2019-11-15 13:47

Mate 30 Pro在台釋出利多銷售模式 但消費者是否買單仍為關鍵

2019-11-15 14:18

簡單玩／Surface Pro X銜接微軟與高通合作 對應更豐富常時連網體驗

2019-11-15 13:44

方便旅行問路使用 Google Maps新增可用在地語言唸出目的地名稱功能

2019-11-15 13:54

微軟強調Surface產品帶動軟硬體整合效益 雙螢幕帶動更多工效率

2019-11-15 14:17

攜手花旗等金融機構 Google打造「Cache」網銀服務

2019-11-15 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top