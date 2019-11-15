方便旅行問路使用 Google Maps新增可用在地語言唸出目的地名稱功能

Google Maps稍早新增加可透過Google翻譯功能「唸出」預計前往目的地名稱，或是地址內容，讓使用者在外地旅行時，可以透過這樣的方式快速知曉預計前往地點確切位置。

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雖然Google Maps目前已經提供相當便利的導航功能，甚至可以透過擴增實境方式指引前進方向，但有些地點可能面臨難以尋找正確入口，或是位於一時難以察覺位置，此時透過詢問在地居民或許會是較快方式。

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不過，有些地點位置可能難以知曉正確念法，加上身處外地可能面臨語言溝通問題，因此Google在此次Google Maps更新，便加入可點選目的地名稱旁的喇叭圖示，進而顯示目的地名稱或實際地址發音選項，藉此讓在地居民更快知曉預計前往地點。

此次在新介面中也加入與Google翻譯快速串接設計，讓使用者詢問在地居民如何前往目的地的同時，更可透過Google翻譯功能與在地居民進一步溝通互動。

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而這樣的功能，不僅可應用在以步行為主的旅遊過程，就連使用者在外地搭乘計程車等服務時，也能以此功能跟司機「溝通」，無需卡在語言不通的尷尬情況。

目前此項功能預計先針對以英語介面使用為主的iOS、Android裝置開放更新，因此如果現在要先行體驗此項功能的話，就必須先把裝置使用語言更改為英語，但Google也透露接下來將會在近期一個月內針對50種語言釋出此項功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》