報告至少要6000字怎麼湊？「狗屁不通文章生成器」爆紅

歐新社 分享 facebook 有些時候，我們會遇到一些狀況就是明明沒有什麼東西好寫的，但是規定就是要你寫滿多少字數。這個時候怎麼辦呢？就只好硬著頭皮瞎掰了。這種情況尤其是在一些公家機關，或是學校機構特別多。不過，以後或許你瞎掰的時候，可以少寫一點字了，因為已經有中國網友做了「狗屁不通文章生成器」，並且還開源出來，希望網友能一起來開發共襄盛舉。

其實這並不算是很新的專案，不過最近突然紅了起來，「狗屁不通文章生成器」（BullshitGenerator）在GitHub上的點讚已經到了7300+，而Fork也達到了713個。

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這個專案主要是來自於中國的問答網站「知乎」，有人問「學生會退會申請六千字怎麼寫？」，結果作者做了這個專案。

這個狗屁不通文章生成器（BullshitGenerator）為python3版本，但也有直接做好的網頁版本，可以再上面直接點了就用：

比方說預設你給的題目是「一天掉多少根頭髮」，按下「生成」之後，給出來的文章（節錄）就是：

「我們一般認為，抓住了問題的關鍵，其他一切則會迎刃而解。 那麼， 現在，解決一天掉多少根頭髮的問題，是非常非常重要的。 所以， 一天掉多少根頭髮，到底應該如何實現。 我們都知道，只要有意義，那麼就必須慎重考慮。

就我個人來說，一天掉多少根頭髮對我的意義，不能不說非常重大。 對我個人而言，一天掉多少根頭髮不僅僅是一個重大的事件，還可能會改變我的人生。 可是，即使是這樣，一天掉多少根頭髮的出現仍然代表了一定的意義。 這種事實對本人來說意義重大，相信對這個世界也是有一定意義的。

既然如此， 生活中，若一天掉多少根頭髮出現了，我們就不得不考慮它出現了的事實。 我們都知道，只要有意義，那麼就必須慎重考慮。易卜生曾經說過，偉大的事業，需要決心，能力，組織和責任感。帶著這句話，我們還要更加慎重的審視這個問題。

總結的來說， 本人也是經過了深思熟慮，在每個日日夜夜思考這個問題。 問題的關鍵究竟為何？ 既然如何， 從這個角度來看， 經過上述討論， 帶著這些問題，我們來審視一下一天掉多少根頭髮。

我認為， 我們一般認為，抓住了問題的關鍵，其他一切則會迎刃而解。 我認為， 呂凱特說過一句富有哲理的話，生命不可能有兩次，但許多人連一次也不善於度過。生活中，若一天掉多少根頭發出現了，我們就不得不考慮它出現了的事實。 而這些並不是完全重要，更加重要的問題是。 既然如何， 烏申斯基曾經提到過，學習是勞動，是充滿思想的勞動。我希望諸位也能好好地體會這句話。」

的確是非常的狗屁不通呢！其實這個產生器就是一些基本的關鍵字套來套去而已，根據作者表示，「鄙人才疏學淺並不會任何自然語言處理相關算法. 而且目前比較偏愛簡單有效的方式達到目的方式. 除非撞到了天花板, 否則暫時不會引入任何神經網路等演算法.」

而從他公開的程式碼裡頭，也可以看到其實主要就是輸入一些名人人名，以及對應的語句，來做成基本的架構。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》