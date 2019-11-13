推特Deepfake新政策：不刪文，但明確註記這是假新聞

Twitter 將會明確標記 Deepfake 推文，並加註警語、附上鏈接，讓使用者閱讀更多來源理解為何這份媒體會被標註成是合成、操縱媒體。

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 分享 facebook

Deepfake 用於製造假新聞令人擔憂，不過大家到底該怎麼防範？但跟言論自由的界線在哪？面對這個大哉問，作為世界最廣泛的社群平台之一，Twitter 打算以「不禁止，但一定明確標註」之方式，處理日益興盛的 Deepfake 影片與語音。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Twitter 今天宣布已經擬定了一項處理「合成與操縱」的新政策。在這份政策裡，他們把合成或操縱的媒體定義為「以任何誤導大眾、改變原始含意的方式，進行了重大更改、偽造的圖片，影像或聲音」，並且會明確標記此類推文，並加註警語與附上鏈接，來讓使用者可以閱讀更多各種來源來理解為何這份媒體會被標註成是合成、操縱媒體。

但如果這份 Deepfake 可能威脅到某人的人身安全或造成嚴重傷害，Twitter 也會將其刪除。

如果使用者發現一份 Deepfake 假貼文的話，也可以使用 #TwitterPolicyFeedback 來直接註記協助 Twitter 進行審查，不過目前只支援英語、北印度語、阿拉伯語、西班牙語、葡萄牙語和日語，並且需要幾分鐘才能完成。

目前 Twitter 並未把如何檢測 Deepfake 的技術詳細公開，但事實上 Deepfake 日新月異，這會讓人擔心 Twitter 是否能跟上魔高一丈的 Deepfake 技術。Twitter 這份新政策目前也還在公開徵詢大眾意見的階段，預計 11/28 開始正式運作。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》