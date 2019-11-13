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推特Deepfake新政策：不刪文，但明確註記這是假新聞

2019-11-13 20:36INSIDE

Twitter 將會明確標記 Deepfake 推文，並加註警語、附上鏈接，讓使用者閱讀更多來源理解為何這份媒體會被標註成是合成、操縱媒體。

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
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Deepfake 用於製造假新聞令人擔憂，不過大家到底該怎麼防範？但跟言論自由的界線在哪？面對這個大哉問，作為世界最廣泛的社群平台之一，Twitter 打算以「不禁止，但一定明確標註」之方式，處理日益興盛的 Deepfake 影片與語音。

Twitter 今天宣布已經擬定了一項處理「合成與操縱」的新政策。在這份政策裡，他們把合成或操縱的媒體定義為「以任何誤導大眾、改變原始含意的方式，進行了重大更改、偽造的圖片，影像或聲音」，並且會明確標記此類推文，並加註警語與附上鏈接，來讓使用者可以閱讀更多各種來源來理解為何這份媒體會被標註成是合成、操縱媒體。

但如果這份 Deepfake 可能威脅到某人的人身安全或造成嚴重傷害，Twitter 也會將其刪除。

如果使用者發現一份 Deepfake 假貼文的話，也可以使用 #TwitterPolicyFeedback 來直接註記協助 Twitter 進行審查，不過目前只支援英語、北印度語、阿拉伯語、西班牙語、葡萄牙語和日語，並且需要幾分鐘才能完成。

目前 Twitter 並未把如何檢測 Deepfake 的技術詳細公開，但事實上 Deepfake 日新月異，這會讓人擔心 Twitter 是否能跟上魔高一丈的 Deepfake 技術。Twitter 這份新政策目前也還在公開徵詢大眾意見的階段，預計 11/28 開始正式運作。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Twitter假新聞deepfake

INSIDE

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