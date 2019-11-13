迪士尼串流影音服務Disney+正式上線 初期收錄7500部影集、近500部電影

迪士尼旗下串流影音服務Disney+，稍早終於也在美國、加拿大與荷蘭地區正式上線。

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隨著Apple TV+正式在11月1日上線，迪士尼稍早也宣布旗下串流影音服務Disney+正式開放使用，但首波僅先在美國、加拿大與荷蘭地區開通，預期日後才會陸續在全球更多地區上線。

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在計費部分，迪士尼確定在美國境內將以每月6.99美元方式訂閱計費，另外也將提供綁定Hulu、ESPN+訂閱服務，以每月12.99美元方式計費的使用方案，但綁定的Hulu訂閱服務將會伴隨廣告內容，藉此彌補營運成本。

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至於在其他地區，迪士尼將會在加拿大地區以每月8.99加幣，或是一年89.99加幣方式收費，荷蘭地區則會以每月6.99歐元、一年69.99歐元計費，接下來則預計在11月19日於澳洲地區推行Disney+服務，並且以每月8.99澳幣、一年89.99澳幣收費，紐西蘭地區則會以每月9.99紐西蘭幣、一年99.99紐西蘭幣收費。

現階段諸如亞馬遜Fire TV、FireOS裝置、蘋果iOS裝置、Google Android或Chromecast裝置，以及包含Roku、Xbox One、PlayStation 4，以及LG webOS智慧電視與三星Smart TV都可支援使用Disney+。

不過，實際支援使用裝置可能會因為所在地區而異，同時基於版權使用限制因素，因此包含綁定Hulu、ESPN+訂閱服務目前僅在美國境內推行。

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而在內容更新頻率部分，Disney+採取與Apple TV+相同作法，在原創內容部分將會以每週五更新方式提供觀看，不會像Netflix一次放上多集內容，顯然也希望使用者能以定期方式觀看內容。

目前Disney+收錄內容包含迪士尼旗下版權內容、皮克斯動畫作品、國家地理頻道內容，以及漫威 (Marvel)旗下版權內容，另外也包含不少人期望觀看的《星際大戰》系列內容，同時將對應HDR、4K解析度格式播放。

依照迪士尼說明，Disney+初期將收錄將近500部電影，同時超過7500部影集內容，其中更包含早期時代的漫威電視動畫，以及早期的《星際大戰》三部曲與皮克斯旗下總計18部動畫電影，另外也包含11度獲選艾美獎的《辛普森家庭》，而迪士尼旗下經典動畫如《白雪公主》、《灰姑娘》、《獅子王》、《小美人魚》在內作品也會一併收錄。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》