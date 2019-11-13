親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

迪士尼串流影音服務Disney+正式上線 初期收錄7500部影集、近500部電影

2019-11-13 07:56楊又肇

迪士尼旗下串流影音服務Disney+，稍早終於也在美國、加拿大與荷蘭地區正式上線。

分享

隨著Apple TV+正式在11月1日上線，迪士尼稍早也宣布旗下串流影音服務Disney+正式開放使用，但首波僅先在美國、加拿大與荷蘭地區開通，預期日後才會陸續在全球更多地區上線。

在計費部分，迪士尼確定在美國境內將以每月6.99美元方式訂閱計費，另外也將提供綁定Hulu、ESPN+訂閱服務，以每月12.99美元方式計費的使用方案，但綁定的Hulu訂閱服務將會伴隨廣告內容，藉此彌補營運成本。

分享

至於在其他地區，迪士尼將會在加拿大地區以每月8.99加幣，或是一年89.99加幣方式收費，荷蘭地區則會以每月6.99歐元、一年69.99歐元計費，接下來則預計在11月19日於澳洲地區推行Disney+服務，並且以每月8.99澳幣、一年89.99澳幣收費，紐西蘭地區則會以每月9.99紐西蘭幣、一年99.99紐西蘭幣收費。

現階段諸如亞馬遜Fire TV、FireOS裝置、蘋果iOS裝置、Google Android或Chromecast裝置，以及包含Roku、Xbox One、PlayStation 4，以及LG webOS智慧電視與三星Smart TV都可支援使用Disney+。

不過，實際支援使用裝置可能會因為所在地區而異，同時基於版權使用限制因素，因此包含綁定Hulu、ESPN+訂閱服務目前僅在美國境內推行。

分享

而在內容更新頻率部分，Disney+採取與Apple TV+相同作法，在原創內容部分將會以每週五更新方式提供觀看，不會像Netflix一次放上多集內容，顯然也希望使用者能以定期方式觀看內容。

目前Disney+收錄內容包含迪士尼旗下版權內容、皮克斯動畫作品、國家地理頻道內容，以及漫威 (Marvel)旗下版權內容，另外也包含不少人期望觀看的《星際大戰》系列內容，同時將對應HDR、4K解析度格式播放。

依照迪士尼說明，Disney+初期將收錄將近500部電影，同時超過7500部影集內容，其中更包含早期時代的漫威電視動畫，以及早期的《星際大戰》三部曲與皮克斯旗下總計18部動畫電影，另外也包含11度獲選艾美獎的《辛普森家庭》，而迪士尼旗下經典動畫如《白雪公主》、《灰姑娘》、《獅子王》、《小美人魚》在內作品也會一併收錄。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼串流影音

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

分享網址就能線上傳檔案 Dropbox Transfer支援單次最大100 GB

2019-11-08 21:45

Instagram開始在美國等地區 測試隱藏按讚數量介面

2019-11-10 09:30

每月偵測1.5億次網路攻擊 台灣AI雲獲兩大資安認證

2019-11-09 13:34

用戶個資當工具？ 臉書喊冤稱誤導！

2019-11-08 16:06

推特新功能Topics 讓用戶追蹤特定話題

2019-11-07 22:51

外洩民事訴訟文件 揭露臉書涉嫌利用個資當工具

2019-11-07 22:47

Facebook換新LOGO Twitter創辦人暗諷「多此一舉」

2019-11-07 12:11

以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台

2019-11-07 09:12

香港工程師揭密 Facebook可能推出人臉識別登入功能

2019-11-07 09:03

Emoji「茄子、桃子」隱含性暗示！社群用戶亂用遭刪除帳號

2019-11-06 17:02

維護台灣選舉公正 臉書將強制揭露廣告出資者

2019-11-06 16:50

Facebook換新Logo 外媒：平淡無奇…很適合信用卡

2019-11-06 15:07

愛車被撞真兇逃逸 男憑Google地圖找出兇手

2019-11-06 10:33

以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台

2019-11-06 08:58

台灣註冊百度帳號教學 沒大陸門號也能接收簡訊驗證碼

2019-11-02 16:45

Flash介在活著和死了之間… Google將移除相關搜尋結果

2019-10-30 20:48

Google侵犯用戶資料 澳洲提起訴訟

2019-10-30 14:31

臉書「預防保健」新功能 要當你的健康祕書

2019-10-30 00:34

Instagram禁貼顯示自殘、自殺圖片

2019-10-29 11:53

Facebook全新「新聞分頁」收錄極右內容 是基於「政治正確」？

2019-10-29 08:40

擺脫假新聞平台惡名 臉書新聞頁面呈現專業內容

2019-10-26 11:20

Google要用AI改善搜尋排序

2019-10-26 02:06

沒裝第四台也能看電視！整合各類YouTube頻道直播節目

2019-10-25 20:38

拜登忘把競選口號註冊網域、臉書 對手川普搶先註冊惡整他

2019-10-25 17:27

駭客鎖定聯合國人道援助組織 誘騙員工洩露個資

2019-10-25 15:52

臉書全球當機 看不到粉專貼文

2019-10-24 22:08

上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

2019-10-24 20:20

祖克柏：我知道 自己像個機器人

2019-10-23 21:55

蘋果地圖越來越好用！這5個新功能讓你全世界玩透透

2019-10-20 15:27

搭捷運AirDrop沒關！她被陌生人傳「這圖片」網笑翻

2019-10-19 17:15

YouTube新網紅商業模式？美國粉絲可手刀購入周邊商品

2019-10-17 20:14

雅虎帳戶被駭 用戶最多獲賠約10981元

2019-10-17 15:49

拒開後門 推特：世界領袖不能凌駕平台規則

2019-10-16 22:37

谷歌地圖搜「土耳其巴特曼」 點開實景圖竟是全裸男自拍

2019-10-16 19:45

當年Foxy軟體有多厲害？七年級網友：下載什麼都會變A片

2019-10-16 18:55

100,000 Faces「不存在的臉孔」圖庫 適於商業用途

2019-10-15 22:19

你的個資被外洩？ 用這網站搜尋自己就知道

2019-10-09 20:18

她愛用3D Touch偷看訊息 質問別人已讀不回被「一句話打臉」

2019-10-09 15:35

推特認了！用戶個資不慎用作廣告目的

2019-10-09 15:03
看更多

熱門文章

夏普攜手NHK打造30吋、4K解析度的螢幕可捲曲收納電視

2019-11-12 09:21

Sony h.ear無線藍牙耳罩式耳機 新上市

2019-11-12 12:55

中華電開賣第7代iPad 祭出0元方案搶客

2019-11-12 10:46

聯發科首款整合5G網路功能處理器MT6885 現身競爭對手總部所在地

2019-11-12 09:22

亞太電信雙11活動 總成交量較平日成長逾300%

2019-11-12 11:06

明年推出的新款iPad Pro 將比iPhone更快導入全新AR應用

2019-11-13 07:57

俄羅斯議會擬要求境內電子產品 須預載在地應用服務

2019-11-12 09:01

芬蘭南部城市開始推行個人碳交易 透過專屬App吸引人參與環保

2019-11-12 09:14

騰訊期望藉由與任天堂合作 擴展海外遊戲市場

2019-11-12 09:05

WeWork將推行90天行動計畫 拆分非核心業務、開始裁員

2019-11-12 09:18

迪士尼串流影音服務Disney+正式上線 初期收錄7500部影集、近500部電影

2019-11-13 07:56

HTC再與全球最大加密貨幣交易所Binance合作 推出聯名款加密手機

2019-11-13 07:54

天貓雙11全球狂歡節活動 以14小時多時間累積成交人民幣2000億元

2019-11-12 08:49

蘋果擴增時鏡頭戴裝置預計2022年問世 眼鏡款式則要等到2023年

2019-11-13 08:19

Google公布雲端串流遊戲服務 Stadia首波上線陣容

2019-11-13 07:55

MacBook Pro今發布更新款 川普傳將參訪蘋果在美工廠

2019-11-13 07:51

臉書廣告刊登政策正式納入台灣 維持選舉公正

2019-11-12 13:35

LINE台灣開發者大會12/4登場 聚焦AI與資安

2019-11-12 11:05

Google與醫療系統合作「南丁格爾計畫」 蒐集數百萬名病患診斷資料

2019-11-13 07:57

PhoneBook可在連接手機後 運作雲端串流版Windows作業系統

2019-11-13 07:53

涉及三項LTE技術專利 LG在德國向TCL發起侵權訴訟

2019-11-13 07:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top