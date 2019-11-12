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LINE台灣開發者大會12/4登場 聚焦AI與資安

2019-11-12 11:05中央社 台北12日電

通訊軟體LINE宣布將於12月4日舉辦台灣開發者大會LINE TAIWAN TECHPULSE2019，今年將聚焦人工智慧（AI），並關注資訊安全、測試自動化、敏捷開發、新創團隊等領域。

今年LINE TECHPULSE將首度擴大活動規模至1000名額，即日起至11月25日開放報名。

LINE TAIWAN TECHPULSE 2019合計共有11個議程、28名講者與15個交流互動區，將邀請LINE總部技術專家與LINE內部團隊分享。

LINE在官網發文說明，LINE通訊聊天的應用正在持續演進，這當中的關鍵技術將是AI。若要將AI與LINE平台各種應用完美結合，有3件事非常重要，分別是能夠整合跨服務數據的基礎架構、滴水不漏的資安，與根據用戶使用習慣持續演化的溝通介面。

在今年大會上午的議程，LINE台灣LINE平台新創事業暨產品開發部總監陳鴻嘉的主題演講將說明LINE的技術發展藍圖，與AI在LINE平台中所扮演的重要角色。此外，LINE台灣資深開發技術推廣工程師林宜鋒也將分享最新的LINE平台功能及實際應用，能創造更多與使用者的互動。

除了專題演講之外，今年大會活動現場首度規劃專家交流區，與LINE開發團隊交流區，由10組LINE開發團隊成員擔任解說大使，讓與會者可以進一步認識LINE服務與負責這些服務的LINE開發工程師。

LINE工程師開發者大會

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