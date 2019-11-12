LINE台灣開發者大會12/4登場 聚焦AI與資安
2019-11-12 11:05中央社 台北12日電
通訊軟體LINE宣布將於12月4日舉辦台灣開發者大會LINE TAIWAN TECHPULSE2019，今年將聚焦人工智慧（AI），並關注資訊安全、測試自動化、敏捷開發、新創團隊等領域。
今年LINE TECHPULSE將首度擴大活動規模至1000名額，即日起至11月25日開放報名。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
LINE TAIWAN TECHPULSE 2019合計共有11個議程、28名講者與15個交流互動區，將邀請LINE總部技術專家與LINE內部團隊分享。
LINE在官網發文說明，LINE通訊聊天的應用正在持續演進，這當中的關鍵技術將是AI。若要將AI與LINE平台各種應用完美結合，有3件事非常重要，分別是能夠整合跨服務數據的基礎架構、滴水不漏的資安，與根據用戶使用習慣持續演化的溝通介面。
在今年大會上午的議程，LINE台灣LINE平台新創事業暨產品開發部總監陳鴻嘉的主題演講將說明LINE的技術發展藍圖，與AI在LINE平台中所扮演的重要角色。此外，LINE台灣資深開發技術推廣工程師林宜鋒也將分享最新的LINE平台功能及實際應用，能創造更多與使用者的互動。
除了專題演講之外，今年大會活動現場首度規劃專家交流區，與LINE開發團隊交流區，由10組LINE開發團隊成員擔任解說大使，讓與會者可以進一步認識LINE服務與負責這些服務的LINE開發工程師。
留言