Instagram開始在美國等地區 測試隱藏按讚數量介面

目前負責帶領Instagram服務發展的Adam Mosseri，稍早於Wire 25論壇活動上證實，將於近期內針對美國境內用戶測試對外隱藏按讚數量的介面。

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除了美國地區，包含巴西、加拿大、愛爾蘭、義大利、日本與紐西蘭地區也都是進行測試地區，確認將使用者發文內容按讚數量隱藏顯示的反饋情形。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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依照Instagram先前說法，希望讓線上社群互動可以趨於真實，因此會希望使用者更聚焦在朋友之間發文動態、上傳照片或影片內容，而不是彼此競爭發文內容是否獲得更多按讚數。

不過，在新版介面設計中依然會讓使用者個人看見實際按讚數量，讓使用者能了解個人發文內容是否受到關注，而對於透過Instagram操作內容宣傳的店家、部落客，或是知名人物，依然可以透過這樣的數據了解宣傳實質效益。

但這樣的新介面是否能改善真實社群互動模式，其實還很難說，畢竟使用者仍可能為了爭取更多按讚數量，進而設法透過吸睛內容爭取更多按讚關注，因此最終是否會成為後續正式更改介面，仍要看Instagram在各地區測試結果而定。

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka — Instagram (@instagram) July 17, 2019

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》