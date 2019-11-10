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Instagram開始在美國等地區 測試隱藏按讚數量介面

2019-11-10 09:30楊又肇

目前負責帶領Instagram服務發展的Adam Mosseri，稍早於Wire 25論壇活動上證實，將於近期內針對美國境內用戶測試對外隱藏按讚數量的介面。

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除了美國地區，包含巴西、加拿大、愛爾蘭、義大利、日本與紐西蘭地區也都是進行測試地區，確認將使用者發文內容按讚數量隱藏顯示的反饋情形。

依照Instagram先前說法，希望讓線上社群互動可以趨於真實，因此會希望使用者更聚焦在朋友之間發文動態、上傳照片或影片內容，而不是彼此競爭發文內容是否獲得更多按讚數。

不過，在新版介面設計中依然會讓使用者個人看見實際按讚數量，讓使用者能了解個人發文內容是否受到關注，而對於透過Instagram操作內容宣傳的店家、部落客，或是知名人物，依然可以透過這樣的數據了解宣傳實質效益。

但這樣的新介面是否能改善真實社群互動模式，其實還很難說，畢竟使用者仍可能為了爭取更多按讚數量，進而設法透過吸睛內容爭取更多按讚關注，因此最終是否會成為後續正式更改介面，仍要看Instagram在各地區測試結果而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram義大利紐西蘭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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