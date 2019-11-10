Instagram開始在美國等地區 測試隱藏按讚數量介面
目前負責帶領Instagram服務發展的Adam Mosseri，稍早於Wire 25論壇活動上證實，將於近期內針對美國境內用戶測試對外隱藏按讚數量的介面。
除了美國地區，包含巴西、加拿大、愛爾蘭、義大利、日本與紐西蘭地區也都是進行測試地區，確認將使用者發文內容按讚數量隱藏顯示的反饋情形。
依照Instagram先前說法，希望讓線上社群互動可以趨於真實，因此會希望使用者更聚焦在朋友之間發文動態、上傳照片或影片內容，而不是彼此競爭發文內容是否獲得更多按讚數。
不過，在新版介面設計中依然會讓使用者個人看見實際按讚數量，讓使用者能了解個人發文內容是否受到關注，而對於透過Instagram操作內容宣傳的店家、部落客，或是知名人物，依然可以透過這樣的數據了解宣傳實質效益。
但這樣的新介面是否能改善真實社群互動模式，其實還很難說，畢竟使用者仍可能為了爭取更多按讚數量，進而設法透過吸睛內容爭取更多按讚關注，因此最終是否會成為後續正式更改介面，仍要看Instagram在各地區測試結果而定。
We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:— Instagram (@instagram) July 17, 2019
✅ Australia
✅ Brazil
✅ Canada
✅ Ireland
✅ Italy
✅ Japan
✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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