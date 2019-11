Instagram開始在美國等地區 測試隱藏按讚數量介面

目前負責帶領Instagram服務發展的Adam Mosseri,稍早於Wire 25論壇活動上證實,將於近期內針對美國境內用戶測試對外隱藏按讚數量的介面。

分享 facebook

除了美國地區,包含巴西、加拿大、愛爾蘭、義大利、日本與紐西蘭地區也都是進行測試地區,確認將使用者發文內容按讚數量隱藏顯示的反饋情形。

依照Instagram先前說法,希望讓線上社群互動可以趨於真實,因此會希望使用者更聚焦在朋友之間發文動態、上傳照片或影片內容,而不是彼此競爭發文內容是否獲得更多按讚數。

不過,在新版介面設計中依然會讓使用者個人看見實際按讚數量,讓使用者能了解個人發文內容是否受到關注,而對於透過Instagram操作內容宣傳的店家、部落客,或是知名人物,依然可以透過這樣的數據了解宣傳實質效益。

但這樣的新介面是否能改善真實社群互動模式,其實還很難說,畢竟使用者仍可能為了爭取更多按讚數量,進而設法透過吸睛內容爭取更多按讚關注,因此最終是否會成為後續正式更改介面,仍要看Instagram在各地區測試結果而定。

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka