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福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

每月偵測1.5億次網路攻擊 台灣AI雲獲兩大資安認證

2019-11-09 13:34聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

國家實驗研究院國網中心統計，台灣每月網路攻擊事件至少1.5億次。國網中心打造台灣第一個AI雲端服務平台「台灣AI雲」（TWCC），近日獲最高資安評鑑的ISO 27017雲端服務資訊安全，以及ISO 27018個人隱私資料保護兩項認證。台灣AI雲將用來發展智慧資安，維護國內網路環境安全。

國網中心主任史曉斌表示，ISO 27017、ISO 27018是雲端安全主流國際標準認證，確保安全的雲端服務環境及個人隱私資料保護。為讓企業客戶安心使用台灣AI雲，國網中心建置高效能的防禦機制，包括可處理100Gbps以上效能的防護設備，運用高速運算環境，針對異常的通訊進行分析。

史曉彬說，國網中心密切關注全球資安發展趨勢，隨時針對最新的資安威脅進行調查、分析，快速掌握國內外駭客最新動態。

針對台灣AI雲提供的智慧資安服務，國網中心表示，其後台的資安大數據，來自國網中心以6000個以上的IP位址，佈署在全台各地的誘捕系統，24小時無間斷監控網路惡意活動。

國網中心說，這項誘捕網路系統，平均每分鐘攔截近3500次攻擊，每月至少偵測到1.5億次以上的網路攻擊，捕捉30萬隻以上的惡意程式，再透過安全的隔離環境（分析沙箱）進行分析，以了解惡意程式的潛在企圖。

國網中心資安計畫主持人蔡一郎表示，台灣AI雲是以多層次防禦概念所建置的智慧安全防護機制，透過網路層存取與應用服務，提供多種資安防護措施，涵蓋通訊安全與系統安全防護，導入縱深防禦的偵測機制。

蔡一郎說，國網中心的AI資安數據分析平台將與台灣AI雲整合，自動化分派惡意程式行為分析報告、國內資安威脅偵測，讓用戶在短時間內獲得網路通訊與資料傳輸上的保護，並在攻擊前準確預測、事先預防，符合企業客戶對資料安全防護的期待。

台灣第一個AI雲端服務平台「台灣AI雲」（TWCC），近日獲最高資安評鑑的ISO...
台灣第一個AI雲端服務平台「台灣AI雲」（TWCC），近日獲最高資安評鑑的ISO 27017雲端服務資訊安全，以及ISO 27018個人隱私資料保護兩項認證。圖／國家實驗研究院提供
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資安雲端服務網路攻擊

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