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分享網址就能線上傳檔案 Dropbox Transfer支援單次最大100 GB

2019-11-08 21:45免費資源網路社群

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Dropbox 是相當知名的網路硬碟服務，透過雲端儲存實現不同裝置上的檔案同步，還能快速產生分享鏈結或是和其他人共用檔案和資料夾，如果好友間都使用 Dropbox 確實非常方便。以前我曾是 Dropbox 愛用者，後來我選擇價格較實惠、容量更大、和 macOS、iOS 整合度較好的 Apple iCloud Drive，雖然幾個同類型服務看似大同小異，但使用後還是對於 Dropbox 同步技術和速度印象深刻，或許在價格和空間大小背後仍有許多看不見的因素，這也是同步工具的領頭羊依然毅力不搖的原因吧！

今年上半年 Dropbox 宣布將推出新功能「Dropbox Transfer」，以簡化使用者傳檔需求，因為 Dropbox 發現使用者大多透過網路硬碟進行多人共享協作，單純的傳檔似乎成為 Dropbox 缺少的一部分。Transfer 主要功能是讓使用者將檔案快速傳送給任何人，不用擔心檔案鏈結、編輯權限、過期時間等等問題，甚至對方沒有使用 Dropbox、沒有登入帳號依然可以取得檔案。

這幾年出現不少新的傳檔工具，例如 Firefox Send 主打簡單、安全隱私，檔案在下載後會自動刪除失效；或是 FileRoom 透過瀏覽器傳輸檔案等等，各種「免空進化版」依然是使用者在線上傳送檔案的解決方案，Dropbox 勢必得將這塊拼圖補上才行。

依照 Dropbox 官網公告，Dropbox Transfer 是使用者常遇到問題的解決方案：有時候只是想把文件丟給對方，不提供編輯原始檔案的權限，不讓他人取得更新後的檔案，雖然以 Email 附件方式可以傳檔，但很容易超出 25MB 附件大小的限制，Dropbox Transfer 能滿足傳檔需求。

Dropbox Transfer 目的是將檔案直接傳送給收件者，和 Firefox Send 運作方式差不多，不過傳送者必須要登入 Dropbox 帳戶（下載者不用登入）。免費用戶可以傳送單次最大 100 MB，Dropbox Plus 和 Business Standard 方案可傳送最大 2 GB，Professional、Business Advanced、Enterprise 和教育方案最大支援 100 GB。

Dropbox Transfer

https://www.dropbox.com/transfer

使用教學

STEP 1

如果你是 Dropbox 用戶，登入後就能從左側鏈結找到「Transfer」功能，根據頁面上方的介紹，這項工具提供使用者傳輸檔案給任何對象、即使對接收者沒有 Dropbox 帳戶依然可以下載檔案的功能，當對方下載檔案後會收到 Email 通知，且能追蹤檔案被查看和下載次數，更重要的是 Transfer 會傳送檔案副本，不會讓他人取得你的原始檔案。

STEP 2

開啟 Dropbox Transfer 直接把要傳輸的檔案或資料夾拖曳進去即可，也可以從 Dropbox 網路硬碟新增要傳送的檔案，要注意的是免費用戶只能單次傳送最大 100 MB 檔案。

STEP 3

預設情況下檔案只會保存七天，如果你是付費用戶，可以調整有效期限最多達 90 天，或是自訂時間，也能加上密碼保護功能。免費用戶只能選擇 3 天或 7 天，但對於單純傳檔來說還算好用，時間不用太長，只要可以讓對方快速獲取檔案。

STEP 4

按下完成 Dropbox Transfer 就會開始傳遞檔案並產生鏈結，畫面會顯示目前完成進度。

傳檔完成 Dropbox Transfer 會顯示下載鏈結，點選「複製連結」傳給其他人對方就能下載你剛才上傳託管的檔案。此外還有提供「以電子郵件寄送檔案傳遞」功能，若要查看有誰下載過你的檔案，可以透過電子郵件寄送方式。

STEP 5

Dropbox Transfer 另一特色是可以集中管理檔案傳遞，點選左上角「查看所有傳遞紀錄」就能返回 Dropbox 查看所有檔案和統計資料，包括瀏覽數和下載次數。

這麼做的好處是 Dropbox Transfer 會將上傳的檔案資訊集中在同一頁面，方便日後追蹤、管理或查看下載瀏覽次數，不像一般傳檔工具可能取得鏈結後就沒有管理功能了，還得自己去紀錄上傳過那些檔案。

如果想提前刪除檔案，點選檔案後方選單會顯示複製連結和刪除功能。

STEP 6

最後，還是要測試一下 Dropbox Transfer 下載功能，透過無痕模式確認沒有登入帳戶，開啟剛才獲取的 Transfer 下載鏈結，會顯示上傳者、檔案大小和到期時間，下方則會列出所有檔案和資料夾，點選右下角的「下載」按鈕就能取得檔案。

如果接收者有使用 Dropbox 的話也能快速將檔案儲存至雲端硬碟

值得一試的三個理由：

1.使用 Dropbox Transfer 將檔案快速傳給任何人

2.免費用戶可上傳單次 100 MB，付費最多可達 100 GB

3.可設定有效期限，統計檔案下載和檢視次數

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

Dropbox雲端硬碟

免費資源網路社群

免費資源網路社群成立於2006年，是一個以免費資源為主題的網站，第一版開始於學生時期，因為站長喜歡找尋網路上的免費服務，決定將這些資料收集起來，後來加入介紹及圖文使用教學，成為今日的面貌。
https://free.com.tw/

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