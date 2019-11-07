Facebook換新LOGO Twitter創辦人暗諷「多此一舉」

2019-11-07 12:11 聯合新聞網 綜合報導



圖片及資料來源：FACEBOOK 分享 facebook

社群網站Facebook成立至今15年，近日公布全新LOGO視覺設計，新 LOGO 的英文字母全採用大寫設計，目的是為了突顯自己是 Facebook、Instagram、WhatsApp 的母公司。對此，Twitter CEO多爾西（Jack Dorsey）在Twitter發文，寫下「Twitter from TWITTER」，疑似意有所指的在嘲笑臉書的新設計多此一舉。

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從FACEBOOK釋出的GIF檔案可以看到，新的LOGO文字有橘色、藍色、綠色等多種不同色彩，未來幾週新的LOGO將會登上子公司社群App上。Facebook新聞稿表示，公司正式更新公司品牌，以便讓使用者更清楚地了解Facebook的產品。

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美國有調查發現，只有29％的美國人知道Instagram和WhatsApp由Facebook所擁有。因此Facebook表示，人們應該知道他們使用的產品來自哪些公司。Facebook 主要服務包括Facebook App、Messenger、Instagram、WhatsApp、Oculus、Workplace、Portal和Calibra。

Facebook表示，這些應用程式和技術已共享基礎架構多年，背後的團隊也經常合作。在未來幾週內，相關服務、行銷資料及公司網站都將改使用新 LOGO。

不過早與Facebook槓上的Twitter CEO多爾西，似乎對這次的新設計也不甚滿意，他5日在Twitter發文，寫下「Twitter from TWITTER」，意指「來自TWITTER公司的Twitter」，似乎意有所指Facebook此設計是多此一舉。