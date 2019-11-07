香港工程師揭密 Facebook可能推出人臉識別登入功能
Facebook接下來可能準備在旗下服務加入人臉識別登入功能，讓使用者能直接透過臉部辨識即可登入個人帳號。
過去經常拆解Facebook、Instagram App程式碼的香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)於個人Twitter透露，顯示Facebook正著手打造自有人臉識別系統，預期可讓使用者透過自拍建立登入識別資訊，方便日後直接透過臉部識別方式登入個人帳號。
不過，目前還無法確認Facebook的人臉識別功能是否會有硬體上的限制，或是日後均可開放所有具備拍攝功能的裝置使用，同時也還無法確認用於識別比對的臉譜資訊是否會上傳至Facebook存放，或是僅保留在使用者個人裝置。
至於Facebook此項功能預計何時上線、是否會造成更大隱私安全問題，目前也還沒有答案。
但未來若Facebook的人臉識別功能普及應用的話，或許將讓使用者個人帳號與真實臉譜資訊會有更進一步連結，意味Facebook將能更明確知曉使用者的一切，即便使用者在Facebook帳號設置頭像並非個人照片，系統或許也能藉由登入資訊連結快速知曉使用者真實面貌。
而藉由建立自有人臉識別功能，雖然有利於解決使用者可能忘記個人登入帳號密碼的困擾，但也有可能使Facebook更容易建立使用者輪廓，進而投放精準的個人化廣告內容。
Facebook is working on Facial Recognition-based Identity Verification, asking users take selfie looking at different directions pic.twitter.com/w4kZHEpDeG— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
留言