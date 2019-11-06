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Emoji「茄子、桃子」隱含性暗示！社群用戶亂用遭刪除帳號

2019-11-06 17:02聯合新聞網 綜合報導

Facebook與Instagram於今天夏天對茄子和桃子的Emoji進行貼文審...
Facebook與Instagram於今天夏天對茄子和桃子的Emoji進行貼文審查。圖翻攝自flaticon
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桃子、茄子是對人體有益的蔬果類，但不少網友會將這兩種圖示指涉為女性臀部、男性性器。對此，有國外媒體指出，今年夏天Facebook與Instagram開始審查包含這兩個Emoji（顏文字）的貼文，已經有用戶因為不當使用這兩種圖示，而被刪除帳號。

根據成人內容新聞媒體《Xbiz》報導，如果將Emoji中的「茄子和桃子」與不雅圖片或不當連結一起使用，以及用這兩種圖示暗示性交易、提供裸體照等，都會讓帳號被標註為管制對象或是直接停用。國外已有Instagram用戶因暗示性交易而被移除帳戶，官方回報的原因是「性要求」（Sexual Solicitation）。

Facebook社群條款有明文規定，如以脈絡明確的文字或Emoji文字列，明示或暗示要求或提供裸體圖片、性行為對象、不雅聊天，將會成為規管對象。

但Facebook此舉引起網友反感，不少網友認為更應該被禁的是假新聞、種族主義等偏激言論，而不是花過多力氣去注意Emoji符號背後的涵義。

此外，桃子除了被用來影射女性臀部外，因為桃子（peach）和彈劾（Impeachment）有單字上的重疊，隨著美國總統川普的彈劾案升溫，不少支持彈劾川普的網友，也會使用「桃子Emoji」表態。

性交易Instagram假新聞

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