Facebook換新Logo 外媒：平淡無奇…很適合信用卡

圖片及資料來源：FACEBOOK 分享 facebook

社群網站 Facebook 臉書成立 15 年迄今，公司經營愈來愈大。近日 FACEBOOK 公布全新的 LOGO 視覺設計，新 LOGO 的英文字母全採用大寫設計，目的是為了突顯自己是 Facebook、Instagram、WhatsApp 的母公司。

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全新設計的 FACEBOOK LOGO 被 The Verge 形容字型平淡無奇、很適合信用卡，但從 FACEBOOK 釋出的 GIF 檔案可以看到，新的 LOGO 文字有橘色、藍色、綠色等多種不同色彩，未來幾週新的 LOGO 將會登上子公司社群 App 上。

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Facebook 新聞稿表示，公司正式更新公司品牌，以便讓使用者更清楚地了解 Facebook 的產品。

新聞稿近一步指出，人們應該知道他們使用的產品來自哪些公司。Facebook 主要服務包括 Facebook App、Messenger、Instagram、WhatsApp、Oculus、Workplace、Portal 和 Calibra。這些應用程式和技術已共享基礎架構多年，背後的團隊也經常合作。在未來幾週內，相關服務、行銷資料及公司網站都將改使用新 LOGO。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》