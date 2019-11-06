愛車被撞真兇逃逸 男憑Google地圖找出兇手

2019-11-06 10:33 香港01 記者謝茜嘉／報導



近日有日本網民於Twitter公開Google地圖街景截圖，指車子於5月時非常不幸地在停車場被旁邊的另一車子撞花，但車主完全不留任何字條就逃之夭夭，而最近在Google地圖街景竟然找出兇手。圖擷自 Twitter 「remiria_cbr」 分享 facebook

見到愛車無故被撞花卻找不出兇手，車主感覺絕不好受。近日有日本網民於Twitter公開Google地圖街景截圖，指其車子5月時非常不幸在停車場被旁邊的另一車子撞花，肇事車主完全不留任何字條就逃之夭夭。事發多個月樓主竟在Google地圖街景竟然找出兇手，有關奇事令不少網民大表驚奇，「有沒有那麼巧」、「沉冤得雪了」。

樓主今年5月在Twitter交代他的車子在東京足立區一停車場，被旁邊的車子撞花，相中可見右前方車身近輪胎位置的油漆都被甩掉了，而且受損面積不小。當時樓主對於愛車被撞感到超心痛，但透露兇手連同行兇車子均逃離了，只剩下一張警察留下的字條，籲樓主盡快與當局聯絡。

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事隔多月，雖然車子修好了，但樓主一直未能找到兇手。沒料近日樓主於Google地圖街景搜尋事發停車場位置，竟然發現Google地圖在撞車當日完整記錄了意外發生一刻。

原來撞花樓主愛車的兇手，是一位紅色馬自達（Mazda6）的車主，街景截圖中可見對方曾經站着等待樓主回來，但可能因等不到於不久後就離去了。

果然「天網恢恢，疏而不漏」，樓主單靠Google地圖成功找出了兇手的奇事，大批網民均稱難以置信，「兇手果然是逃不掉的」、「太神奇了吧」、「可能連上天也覺得你要找到元兇」。不過亦有網民勸喻樓主先別要太開心，「不負責任的人太多了」。

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文章授權轉載自《香港01》