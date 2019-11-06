以Google收錄龐大內容量為優勢 YouTube Music服務正式登台
在先前陸續有消息傳出準備登台的YouTube Music服務，如今終於正式在台上線，同時連帶地也推出付費訂閱的YouTube Music Premium服務，將以每月新台幣149價格提供無廣告、可離線下載聆聽，以及以背景播放的聆聽使用模式。
稍微回顧一下，其實目前的YouTube Music服務，就是以往的Google Music服務，而YouTube Music Premium服務則是藉由YouTube廣泛收錄的授權音樂MV內容，藉由付費讓使用者能聆聽各類音樂，同時透過分潤方式讓音樂內容提供廠商也能獲得營收，而Google方面也能因此增加獲利，可視為Google藉由YouTube提出安插廣告之外，可以更直接獲利的營運方式。
除了YouTube Music Premium服務，Google也同步在台推出以新台幣179元付費的YouTube Premium服務，其中同時包含YouTube Music Premium服務所有功能，同時在登入個人帳號觀看YouTube內容時，也不會受到廣告干擾，甚至也能離線下載內容，並且支援背景播放。
不過，計費方式明顯可以看見iOS平台每月計費比Android平台更多，例如iOS版的YouTube Music Premium服務會以每月新台幣190元計費，而YouTube Premium服務則會以每月新台幣230元計費，主要因素就是在於蘋果針對in-App付費有額外抽成，因此如果是透過iOS裝置申請註冊的話，將會以較多價格計費，因此建議使用者還是透過網頁，或是以Android裝置申請使用。
跟其他串流音樂服務一樣，YouTube Music Premium也提供首次使用可享有前3個月免費試用服務，若覺得不滿意隨時可以在試用期間退訂。至於使用部分，YouTube Music Premium分別支援Google Cast與AirPlay推播功能，使用者能以此將音樂推播至Chromecast功能相容裝置，或是支援AirPlay技術的裝置播放，另外也支援透過Google Assistant或Siri捷徑操作。
為了NEST Mini即將登台做準備
此時宣布在台推出YouTube Music Premium服務，其實也是為了接下來準備迎接搭載Google Assistant的智慧喇叭NEST Mini所做準備，屆時將可讓使用者透過NEST Mini透過YouTube Music Premium服務播放音樂，而目前自行從國外地區購買的Google Home在內裝置，其實也能選擇使用YouTube Music Premium服務作為預設音樂播放來源。
另外，YouTube Music Premium服務也能藉由Google搜尋資源快速查找歌詞，甚至可以透過「那首有欸嗚欸的歌叫什麼？」搜尋詞句查找想聽音樂，甚至可以直接以特定歌詞查找歌曲。而系統也會依照使用者個人聆聽記錄，配合所在位置、判斷當下可能進行活動，直接以推播放式像使用者推薦合適音樂內容、播放歌單。
而藉由全球聆聽使用數據，則可透過「綜合新歌推薦」歌單探索新音樂，或是透過「台灣嘻哈音樂」等歌單尋找符合個人口味音樂內容，另外也能透過「發燒影片播放清單」分頁觀看熱門音樂MV內容。
擁有龐大音樂內容收錄量
相較蘋果、LINE、KKBOX或Spotify在內已經進駐台灣市場的串流音樂服務，由於YouTube本身在台已經累積相當龐大的觀看使用族群，因此預期藉由YouTube影音資源打造的YouTube Music服務將能吸引更多人付費訂閱使用，甚至讓更多人願意額外多付一點同時享有YouTube內容無廣告干擾體驗。
而在計費部分，目前多數串流音樂服務基本上都是集中在新台幣150元上下的付費方案，因此主要比較還是在於內容收錄豐富程度是否符合使用需求，以及伴隨的加值服務是否足以吸引人使用，例如是否能投放到其他裝置播放，或是更方便讓使用者找到所需音樂內容等。
YouTube Music服務目前最大優勢在於Google本身收錄內容，甚至還持續增加，另外也能選擇使用YouTube Premium服務，加入額外包含YouTube影片內容無廣告干擾等體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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