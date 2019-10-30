Flash介在活著和死了之間… Google將移除相關搜尋結果

Google 又要動手，Flash 到底死透了沒？也許是介於活著和死了之間吧！

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我們已經聽著 Flash 的死訊好幾年了，但就算到了現在，還是偶爾能夠看到幾個用上 Flash 影片或是小工具的網頁。現在，Google 又宣布再捅一刀：讓它從搜尋結果裡面消失。

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如果一個網頁從 Google 結果裡面消失，那看起來幾乎就好像真的消失了一樣。搜尋結果的重要性甚至讓搜尋引擎優化（SEO）成了永盛不墜的一門學問。

今年底開始，Google 將停止索引 Flash 內容。不過你的網站並不會因為有 Flash 整個不見，而是 Flash container 提供的內容不會顯示，可能是影片敘述、遊戲，這些內容會被 Google 爬蟲略過。而且雖然 Google 這次沒說明，但 TechCrunch 推測含有爬蟲不爬的 Flash 內容大概對網站搜尋排名傷害非常大。

如果你是 Flash 小遊戲愛好者，不用擔心，直接搜尋「Flash 小遊戲推薦」之類的，還是可以找到提供 Flash 內容的網站。

至於 Flash 死透了沒？以現在苟延殘喘的樣子看起來似乎不能說是活著，但也不好說死了，大概它還得再陪我們好一陣子吧。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》