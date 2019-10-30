Google侵犯用戶資料 澳洲提起訴訟

2019-10-30 14:31 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



Android手機使用者當心了！你的定位資料或許在不知不覺中被Google收集。澳洲競爭及消費者委員會29日對Google提起訴訟，理由是Google沒有主動告知如何取消定位資料的設定。除了澳洲，近年來歐美各國也紛紛對科技巨擘如臉書和Google提起告訴。

兩個設定缺一不可

《德國之聲》指出，澳洲競爭及消費者委員會控訴，將近兩年的時間Google都不曾告知用戶，必須關閉兩個設定才能取消定位資料的收集。大多數用戶以為只要關閉「定位歷史」就好，殊不知「網路與應用程式活動」也必須設定。

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「這是一個斬新的世界，我們必須趕在他們之前訂定規範。」委員會主席西姆斯認為，Google對此閉口不言是在刻意誤導消費者。委員會要求Google必須公開對用戶宣布改正的措施，並繳納數目未定的罰金。澳洲聯邦聽證會預計在11月14日召開。

收益高，罰不怕

根據《紐約時報》的報導，澳洲對Google的訴訟只是冰山一角，世界各國對科技大廠收集個人資料的行徑提出不少訴訟。譬如歐洲的消費者團體依據2018年訂立的資料隱私法，也對Google的定位資料收集提起告訴，法國法院後來判Google必須繳納5千萬歐元的罰金。

美國更對臉書重罰50億美金，因臉書縱容劍橋分析公司收集5千萬名以上用戶的個人資料，以幫助川普競選。對於這些科技巨擘來說，收集個人資料擁有龐大的廣告利潤，光是定位資料就可帶來210億美元的收益。

澳洲競爭及消費者委員會29日對Google提起訴訟，理由是Google沒有主動揭露如何取消收集定位資料的設定。(Photo by Wikimedia commons) 分享 facebook

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