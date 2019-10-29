Facebook全新「新聞分頁」收錄極右內容 是基於「政治正確」？

在先前強調打擊假新聞內容，並且說明不會因此影響政治偏頗情況下，Facebook稍早終於在執行長Mark Zuckberg與新聞集團執行長Robert Thomson對談過程中，宣布推出全新「新聞分頁 (News Tab)」選項，分別收錄華爾街日報、華盛頓郵報、BuzzFeed、Business Insider、NBC、USA Today、洛杉磯時報在內媒體新聞內容標題，讓使用者點按感興趣內容後，進一步連結到該新聞網站，或是開啟該新聞媒體專屬App閱讀。

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在此之前，Facebook曾經與新聞媒體合作Instant Articles服務，當時攜手CNET、CBS News、Business Insider、Hollywood Reporter、Mashable、Huffington Post、Vox Media、華盛頓郵報等媒體合作內容，將內容提供Facebook使用者，並且允許媒體在提供內容嵌入廣告，所有廣告營收將依照單篇文章有效點閱數量計算分潤。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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不過，由於整體效益不高，同時合作媒體認為將所有內容提供給Facebook，將影響本身內容經營應用，因此後續紛紛退離此項合作。

而此次先針對美國地區推行的全新「新聞分頁」選項，不僅收錄獲得Facebook認證的新聞網站內容，同時也由Facebook支付合作費用，甚至以Facebook立場更僅作流量導連，讓合作新聞網站可以獲得更大連結流量，進而獲得進一步的廣告營收。

雖然Facebook看起來並未獲得額外收入，但實際上卻能藉由與這些獲得認證的新聞媒體合作，讓本身服務使用黏著度能夠再次加深，並且成為全新新聞閱讀主要媒介，藉此與蘋果新推出的新聞服務，或是Google Nws服務項目抗衡。

由於加入合作的新聞媒體同時也獲得認證，因此將進一步排除假新聞內容問題，並且提昇新聞內容可信度。

但此次加入合作新聞網站中，更包含政治立場偏袒美國極右黨派的布萊巴特新聞網 (Breitbart)，因此引起不少媒體關注。對此，Mark Zuckberg解釋是基於讓收錄新聞內容有更大包容，藉此滿足更多閱讀使用需求。

在此之前，Facebook內部曾被批評左翼自由派意見所充斥，在移民、多元化等問題上有不同意見牴觸時，往往會受到攻擊。因此，這次在全新「新聞分頁」選項加入立場偏袒極右黨派的布萊巴特新聞網，似乎也被人猜測是否傾向做出「政治正確」立場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》