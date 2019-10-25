沒裝第四台也能看電視！整合各類YouTube頻道直播節目

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現今有不少號稱可以免費收看電視節目、取代第四台的網站或 App，一直以來我都不介紹，絕大部分是因為這些內容來源不明，遊走於灰色地帶，即使可以看也無法帶給電視台益處。學生時期在外租屋，可以體會到沒有電視可看的感覺，還好現在已有不少頻道會在 YouTube 提供網路直播，透過付費訂閱方式也能收看特定類型的節目，例如球賽轉播或戲劇節目，除非家中長輩依然習慣使用遙控器，否則有無租用有線電視也就沒有那麼明顯的差異。

本文要推薦的「線上看電視」來自 WFU BLOG，是一個整合各家電視頻道的網頁，內容主要來自 YouTube，收錄包括新聞直播、政論、財經、綜藝戲劇、美食旅遊、八卦、知性、音樂動漫和熱門網紅等等主題，因為來源都是由各家電視頻道官方帳號提供，在版權及合法性方面就沒有問題，使用者也是直接透過 YouTube 收看。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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依據開發者所述，「線上看電視」最初只是自己用的陽春播放器，歷經一段時間，發現各家電視台在 YouTube 頻道上傳的各種類型節目越來越完整，於是就將這些內容整合在同一網站，加上分類、頻道、節目切換等功能，就成為讓使用者可以透過電腦或行動裝置瀏覽器快速觀賞電視節目的好用網站囉！

之前介紹過「超實用免費圖庫搜尋引擎！一站快搜可用於商業用途高畫質 CC0 相片素材」也是來自 WFU BLOG，如果需要搜圖可以試試看。

線上看電視 | WFU BLOG https://tv.wfublog.com/

使用教學

STEP 1

開啟 TV 線上看電視網頁，上方會有一整排的頻道分類，包括新聞、財經、政論、綜藝、戲劇、食旅、生活健康、八卦、知性、親子動漫、網紅、音樂和綜合類型，點選後左側選單會跳出對應的頻道名稱。

如果有標示為「直播」的話代表可看到即時內容，若後面有「YouTube」表示官方預設只允許在 YouTube 網站上播放，必須要連回原始影片鏈結才能收看。

STEP 2

部分節目分集播出，點選播放器右上角的「播放清單」就能快速切換集數，這也是 YouTube 本身的功能，節目內容由擁有者提供（線上看電視收錄的內容都是來自官方頻道，不會列入個人上傳的節目內容）。

STEP 3

有些已經將集數顯示於播放器下方，點選後就能快速切換集數。

前面有提到若頻道名稱後方標示「YouTube」代表該頻道內容預設禁止在其他網站播放，必須要連回 YouTube 官方頁面才行，如果看到「無法播放影片」訊息不是影片已被移除，而是要點選影片上「在 YouTube 上觀看」或下方鏈結連回原始頁面才能正常播放。

值得一試的三個理由： 1.將各電視頻道的官方 YouTube 來源整合在單一網頁 2.以 Ajax 技術在不重新整理頁面情況下動態載入分類內容 3.內容皆來自官方頻道可避免侵犯版權等問題產生

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》