拜登忘把競選口號註冊網域、臉書 對手川普搶先註冊惡整他

法新社 分享 facebook 川普最大的下一任美國總統競爭對手,也是美國的前任副總統,民主黨的喬‧拜登最近為了主打拉丁美洲裔選民,推出了一個新的競選口號“Todos Con Biden”,意思是「Everyone With Biden」(大家與拜登站在一起),但是他的競選團隊卻沒有將這個口號在社群以及網站上註冊登記,導致反而被川普搶走了,現在反被拿來成為惡整拜登的工具。

這位美國前副總統的競選團隊,似乎忘記了註冊Todos Con Biden的網域名稱,而TodosConBiden.com現在屬於川普的競選團隊所有。因此,如果你登入Todos con Biden 網站,你會看到以下訊息(英語和西班牙語):"Oops, Joe se olvidó de los latinos" / "Oops, Joe forgot about Latinos."(糟糕,喬‧拜登忘了拉丁美裔人)。

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

在這兩行字下面,寫著「喬只是口頭說說而已」。諷刺他宣稱與大家站在一起,卻連網域都忘了申請。

如果在這個網頁,你按下「 Let's Go」按鈕,將被連結到「 Latinos for Trump en español 」的英語頁面,這是川普針對拉丁美裔族群的宣傳頁面,頁面左上角的消息是:"Paid for by Donald J. Trump For President, Inc."。

此外,拜登的競選團隊顯然也忘了註冊Facebook頁面和Twitter帳戶,這兩者依然還是給川普的團隊所拿下。兩個社群現在的發文都集中在發佈他的負面新聞。

新聞來源:gizmodo

《原文刊登於合作媒體T客邦,聯合新聞網獲授權轉載。》