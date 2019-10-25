拜登忘把競選口號註冊網域、臉書 對手川普搶先註冊惡整他

法新社 分享 facebook 川普最大的下一任美國總統競爭對手，也是美國的前任副總統，民主黨的喬‧拜登最近為了主打拉丁美洲裔選民，推出了一個新的競選口號“Todos Con Biden”，意思是「Everyone With Biden」（大家與拜登站在一起），但是他的競選團隊卻沒有將這個口號在社群以及網站上註冊登記，導致反而被川普搶走了，現在反被拿來成為惡整拜登的工具。

這位美國前副總統的競選團隊，似乎忘記了註冊Todos Con Biden的網域名稱，而TodosConBiden.com現在屬於川普的競選團隊所有。因此，如果你登入Todos con Biden 網站，你會看到以下訊息（英語和西班牙語）："Oops, Joe se olvidó de los latinos" / "Oops, Joe forgot about Latinos."（糟糕，喬‧拜登忘了拉丁美裔人）。

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在這兩行字下面，寫著「喬只是口頭說說而已」。諷刺他宣稱與大家站在一起，卻連網域都忘了申請。

如果在這個網頁，你按下「 Let's Go」按鈕，將被連結到「 Latinos for Trump en español 」的英語頁面，這是川普針對拉丁美裔族群的宣傳頁面，頁面左上角的消息是："Paid for by Donald J. Trump For President, Inc."。

此外，拜登的競選團隊顯然也忘了註冊Facebook頁面和Twitter帳戶，這兩者依然還是給川普的團隊所拿下。兩個社群現在的發文都集中在發佈他的負面新聞。

新聞來源：gizmodo

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》