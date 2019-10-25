親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

從故宮一次展到數位故宮 韓國瑜為何飽受抨擊

中國經濟世界第二 為何陸人仍冒生命危險偷渡英國？

拜登忘把競選口號註冊網域、臉書 對手川普搶先註冊惡整他

2019-10-25 17:27T客邦

法新社
法新社
分享
川普最大的下一任美國總統競爭對手，也是美國的前任副總統，民主黨的喬‧拜登最近為了主打拉丁美洲裔選民，推出了一個新的競選口號“Todos Con Biden”，意思是「Everyone With Biden」（大家與拜登站在一起），但是他的競選團隊卻沒有將這個口號在社群以及網站上註冊登記，導致反而被川普搶走了，現在反被拿來成為惡整拜登的工具。

這位美國前副總統的競選團隊，似乎忘記了註冊Todos Con Biden的網域名稱，而TodosConBiden.com現在屬於川普的競選團隊所有。因此，如果你登入Todos con Biden 網站，你會看到以下訊息（英語和西班牙語）："Oops, Joe se olvidó de los latinos" / "Oops, Joe forgot about Latinos."（糟糕，喬‧拜登忘了拉丁美裔人）。

在這兩行字下面，寫著「喬只是口頭說說而已」。諷刺他宣稱與大家站在一起，卻連網域都忘了申請。

如果在這個網頁，你按下「 Let's Go」按鈕，將被連結到「 Latinos for Trump en español 」的英語頁面，這是川普針對拉丁美裔族群的宣傳頁面，頁面左上角的消息是："Paid for by Donald J. Trump For President, Inc."。

此外，拜登的競選團隊顯然也忘了註冊Facebook頁面和Twitter帳戶，這兩者依然還是給川普的團隊所拿下。兩個社群現在的發文都集中在發佈他的負面新聞。

新聞來源：gizmodo

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

拜登川普民主黨Facebook

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

駭客鎖定聯合國人道援助組織 誘騙員工洩露個資

2019-10-25 15:52

臉書全球當機 看不到粉專貼文

2019-10-24 22:08

上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

2019-10-24 20:20

祖克柏：我知道 自己像個機器人

2019-10-23 21:55

蘋果地圖越來越好用！這5個新功能讓你全世界玩透透

2019-10-20 15:27

搭捷運AirDrop沒關！她被陌生人傳「這圖片」網笑翻

2019-10-19 17:15

YouTube新網紅商業模式？美國粉絲可手刀購入周邊商品

2019-10-17 20:14

雅虎帳戶被駭 用戶最多獲賠約10981元

2019-10-17 15:49

拒開後門 推特：世界領袖不能凌駕平台規則

2019-10-16 22:37

谷歌地圖搜「土耳其巴特曼」 點開實景圖竟是全裸男自拍

2019-10-16 19:45

當年Foxy軟體有多厲害？七年級網友：下載什麼都會變A片

2019-10-16 18:55

100,000 Faces「不存在的臉孔」圖庫 適於商業用途

2019-10-15 22:19

你的個資被外洩？ 用這網站搜尋自己就知道

2019-10-09 20:18

她愛用3D Touch偷看訊息 質問別人已讀不回被「一句話打臉」

2019-10-09 15:35

推特認了！用戶個資不慎用作廣告目的

2019-10-09 15:03

「台灣是一個國家嗎？」維基百科上的網路編輯角力戰

2019-10-05 19:55

收到APP訊息「變同性戀好痛苦」 他控告蘋果iPhone索賠46萬

2019-10-05 15:45

監守自盜！雅虎前工程師駭進6000個用戶 只為蒐集情色照片

2019-10-02 21:20

臉書砸5億美元收購新創公司 研發意念控制電腦

2019-09-24 15:33

減肥和整形業配列為18禁 Instagram阻擋未成年觀看

2019-09-23 22:23

惡意程式冒充知名廣告封鎖外掛 微軟等逾300網站受害

2019-09-23 21:46

網路駭客戰 台美合作演練

2019-09-23 00:43

不取消創作者認證勾勾！YouTube大改規則引反彈後認錯

2019-09-22 22:02

不用快轉找重點 Google能搜尋網路影片特定片段了

2019-09-22 17:41

避資安爭議 臉書對多款程式停權

2019-09-22 16:31

Google開始開放特定用戶測試無痕模式的Google Maps

2019-09-22 11:19

Google開始在電視版YouTube測試大尺寸刊頭廣告

2019-09-21 13:47

小心！驗證真人機制遭駭客利用 變釣魚網頁新工具

2019-09-18 20:48

17 直播聯手爆料公社 票選女神男神

2019-09-18 11:24

老人素人斜槓人快開機 直播釣魚買拖鞋都有錢景

2019-09-18 11:19

免費貼圖騙個資 這些招數教你自保

2019-09-18 11:10

臉書將阻止廣告主修改新聞標題 避免誤導民眾

2019-09-17 08:58

小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

2019-09-13 12:16

個資全都露 網路時代你我都是透明人

2019-09-13 11:09

中國網路封鎖再添一筆！國慶前封鎖視訊服務Zoom

2019-09-12 22:24

U值媒／什麼樣的人會沒工作？感知AI時代來臨

2019-09-11 12:48

批臉書隱私觀點錯得離譜 美法官拒撤集體訴訟

2019-09-10 14:19

假消息滿天飛 台灣網路環境罹「三高」 Mozilla教你解方

2019-09-09 23:22

最簡單的網頁分析工具 加入一段程式碼記錄流量

2019-09-08 22:14
看更多

熱門文章

上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

2019-10-24 20:20

重灌必備！Rufus幫你製作可開機的USB隨身碟

2019-10-24 21:13

臉書全球當機 看不到粉專貼文

2019-10-24 22:08

LINE TAXI挑戰台灣大車隊 除500億計程車商機還有什麼盤算

2019-10-25 15:10

首款5G手機登台！vivo NEX 3瀑布屏超美型

2019-10-24 18:13

Yahoo信箱新App登場 一鍵取消訂閱電子報

2019-10-24 18:22

富士推出濃濃復古風相機X-Pro 3 機身背面小螢幕模擬底片機

2019-10-25 10:19

Google標榜取得量子霸權 IBM、Intel隨後做出吐槽

2019-10-25 12:27

CIRP：蘋果iPhone上季銷售量 入門款占一半

2019-10-25 14:25

realme XT首賣備貨1,000支 15分鐘售罄

2019-10-25 15:29

搶先與Google合作Pixel 4銷售 台哥大將更積極投入5G應用內容

2019-10-25 10:19

授權費仍無共識 北都再向NCC提調處

2019-10-24 21:50

拜登忘把競選口號註冊網域、臉書 對手川普搶先註冊惡整他

2019-10-25 17:27

Google挖角前微軟Cortana部門副總裁 未來擔任全新G Suite項目負責人

2019-10-25 10:33

Pixel 4臉部辨識將判斷眼睛是否睜開 解決閉眼也能解鎖問題

2019-10-25 12:55

Google違反歐盟新著作權法 法國媒體要檢舉

2019-10-24 22:31

影／手勢隔空操控手機 廠商出奇招搶市

2019-10-24 19:15

高通首款整合5G連網晶片處理器 可能命名Snapdragon 735

2019-10-25 11:11

Razer首款桌機用螢幕將於11月推出 支援FreeSync顯示同步、1毫秒反應

2019-10-25 12:29

Google開始在紐西蘭測試人工智慧接替對話系統Duplex

2019-10-25 11:11

駭客鎖定聯合國人道援助組織 誘騙員工洩露個資

2019-10-25 15:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top