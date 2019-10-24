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英國貨櫃39屍案 駕駛也很驚「平常載餅乾和蘑菇」

臉書全球當機 看不到粉專貼文

臉書全球當機 看不到粉專貼文

2019-10-24 22:08聯合新聞網 綜合報導

社群媒體臉書（Facebook）今（24）日晚間8時左右，開始有網友發現各粉絲專頁異常，僅出現「沒有可用資料」字樣，目前全球皆有用戶回報故障災情，以西歐、美東地區最為嚴重。不過也有網友回應顯示正常未受影響。

社群媒體臉書（FACEBOOK）。 路透社
社群媒體臉書（FACEBOOK）。 路透社
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