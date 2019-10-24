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上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

2019-10-24 20:20電獺少女

是不是以為整部片都會變很糊？那你就猜錯嘍～

常常看到手機店的展示機，上面的YouTube App都會播放前一個試玩的人開來測試的4K影片，但聰明的獺友們一定知道，影片上傳到YouTube上，畫質跟音質會有折損，所以雖然YouTube影片畫質寫4K，但實際上要測試高畫質，看YouTube並不是個最好的測試方法。那...究竟影片上傳到YouTube是怎麼壓縮的？如果我把影片重新上傳下載再上傳...1000次，會怎麼樣呢？P編本來以為畫面會一片糊😵來看看外國YouTuber MKBHD實測的結果，可能跟你本來想像的不一樣哦！

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YouTuber MKBHD首先先上傳一段8K影片，之後直接從YouTube官方的Studio頁面下載，雖然用這種方式只能下載到720p的影片，但可以確保之後下載的影片都是從相同的來源，以相同的方式造成品質遞減

聲音跟畫面依次數，品質遞減的結果如下：

2次：沒有什麼差別，就是從8k變成720p

5次：看得出畫質有一點點衰減

10次：人物滿明顯的衰減

20次：人物衰減到臉部變成大色塊，聲音明顯跟不上畫面

50次：手劃過的區域會影響到背景，留下一條條紫紅色區塊

100次：聲音聽起來像隔一層布講話

500次：臉部五官都消失了，剩下紫紅色色塊

1000次：看不出來是個人了🤣

其實YouTube畫質壓縮的演算法，就是把畫面分割成一小格一小格，觀察每一幀之間，這一小格的畫面有沒有改變，如果沒有改變，就保留本來這一格的畫面，依照這樣的方法，就可以省下很多格的儲存空間，這樣的方式被稱為「區塊動態預測」 (Block Motion Estimation)

依照這種方式壓縮的影片，背景沒有動的區塊，會保留本來的精細度；前景正在移動的人物，畫質會變差。上傳下載多次後，就可以明確地證實這個壓縮法，因為只要MKBHD在連續幾幀中沒有移動，他的畫質會瞬間提高，開始動之後又會回到一片模糊，變回人只能撐一秒啊🤣

▼上傳下載500次後的影片

聲音部分，除了音質依上傳次數逐次衰減，每次上傳下載後，音訊會自動往後大概兩幀，這部分只上傳下載幾次，還聽不太出來；等到大概20次上傳下載，聲音開始很明顯跟不上畫面；100次的時候，影片畫面出來整整4秒，人聲才進來 (點這裡聽)；這個聲音往後的現象，重複到1000次，就變成整個影片都沒有聲音了😳

P編覺得這個實驗超有趣的，可以實際瞭解YouTube在2019年對影片的處理方式，而且又跟本來預想的完全模糊不太一樣，背景因為沒有移動的關係，除了第一次從原畫質下降到720p以外，第2次跟第1000次差別真的不大，不知道這個實驗結果，獺友們有沒有猜中呢🤣

▼第一次與第1000次上傳比較背景

(新聞來源：MKBHD)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

YouTubeYouTuber

電獺少女

「電獺少女」(Aotter Girls)是科技與生活風格為主題的科技網站，編輯們由一群不同類型的女生組成!!電獺少女開箱產品、介紹App、分享網站軟體與各種有趣的新科技，將原本冷硬科技變成溫暖有趣的生活小常識，超級歡迎大家每天都來關注我們哦!!https://agirls.aotter.net/
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