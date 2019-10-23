祖克柏：我知道 自己像個機器人

祖克柏：「我一直很難表達自己。我知道我看起來就像個機器人；我需要再讓我的溝通技巧更好一點。」

分享 facebook

Facebook 執行長馬克‧祖克柏（Mark Zuckerberg）長久以來因其生硬談話方式被許多人譏弄為機器人，尤其是去年接受美國國會聽證會，網友把祖克柏合成機器人的迷因風潮更是到了巔峰。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過，他本人不只承認這點，甚至有點為他自己的溝通技巧感到困擾；在美國時間周一接受 NBC 採訪被問到「是否是公司的最佳對外代表」時，他說著：

「從以前到現在，我一直很難表達自己。我知道我看起來就像個機器人。這是我正在努力的事之一，為了經營這間公司，我需要再讓我的溝通技巧更好一點；畢竟我從 19 歲開始就持續受到公眾關注，而且我深深一直遇到，他人是怎麼耳傳對我自己的誤會。」

的確就像他說的，祖克柏在 2004 他 19 歲那年，在哈佛大學創立了臉書，當時還叫 TheFacebook.com，可說是一款專為大學生設計的 Friendster 複製品，他的第一張名片還寫著「我是 CEO……賤人」，小屁孩味十足；但也是從那時開始，他突然從涉世未深的大學生一頭栽入網際網路、程式碼、創業、擴張，在十年內建立起一個名為「社群網路」的帝國。

祖克柏最近動作頻繁，不只在華盛頓喬治城大學演講時，重砲抨擊中國言論審查制度，同時最近也親上媒體火線，積極為 Facebook 新的政治廣告政策辯護；接下來美國大選期間，Facebook 將不會對政治人物的廣告、貼文進行事實查證，但做為平衡反制，也將對在其頁面和廣告中，明確標記那些「受國家控制」的媒體來源，並禁止那些暗示投票無用，或勸告大眾不要投票的付費廣告。

祖克柏將在美國時間10/23再度接受美國國會質詢。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》