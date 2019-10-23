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祖克柏：我知道 自己像個機器人

2019-10-23 21:55INSIDE

祖克柏：「我一直很難表達自己。我知道我看起來就像個機器人；我需要再讓我的溝通技巧更好一點。」

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Facebook 執行長馬克‧祖克柏（Mark Zuckerberg）長久以來因其生硬談話方式被許多人譏弄為機器人，尤其是去年接受美國國會聽證會，網友把祖克柏合成機器人的迷因風潮更是到了巔峰。

via GIPHY

不過，他本人不只承認這點，甚至有點為他自己的溝通技巧感到困擾；在美國時間周一接受 NBC 採訪被問到「是否是公司的最佳對外代表」時，他說著：

「從以前到現在，我一直很難表達自己。我知道我看起來就像個機器人。這是我正在努力的事之一，為了經營這間公司，我需要再讓我的溝通技巧更好一點；畢竟我從 19 歲開始就持續受到公眾關注，而且我深深一直遇到，他人是怎麼耳傳對我自己的誤會。」

的確就像他說的，祖克柏在 2004 他 19 歲那年，在哈佛大學創立了臉書，當時還叫 TheFacebook.com，可說是一款專為大學生設計的 Friendster 複製品，他的第一張名片還寫著「我是 CEO……賤人」，小屁孩味十足；但也是從那時開始，他突然從涉世未深的大學生一頭栽入網際網路、程式碼、創業、擴張，在十年內建立起一個名為「社群網路」的帝國。

祖克柏最近動作頻繁，不只在華盛頓喬治城大學演講時，重砲抨擊中國言論審查制度，同時最近也親上媒體火線，積極為 Facebook 新的政治廣告政策辯護；接下來美國大選期間，Facebook 將不會對政治人物的廣告、貼文進行事實查證，但做為平衡反制，也將對在其頁面和廣告中，明確標記那些「受國家控制」的媒體來源，並禁止那些暗示投票無用，或勸告大眾不要投票的付費廣告。

祖克柏將在美國時間10/23再度接受美國國會質詢。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

祖克柏溝通技巧機器人Facebook

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
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