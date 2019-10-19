親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

梁振英諷中文大學校長：你有沒有入錯行？

盜亦有道? 墨西哥毒梟家族願負擔槍戰死傷者費用

搭捷運AirDrop沒關！她被陌生人傳「這圖片」網笑翻

2019-10-19 17:15香港01 記者向樂高／報導

一名網友在台北捷運等車時，忽然iPhone屏幕跳出AirDrop訊息通知。 圖／...
一名網友在台北捷運等車時，忽然iPhone屏幕跳出AirDrop訊息通知。 圖／聯合報系資料照片
分享

許多人常會用LINE傳照片，對方接到照片後還要儲存，才會存到相簿裡。其實iPhone內建就有「AirDrop」，可以不需透過網路就可以傳送資料。近日一名女網友發文，日前在等捷運時，手機跳出一張張圖片，原來是有好多人AirDrop她溫馨提醒，她一看圖片哭笑不得。

一名女網友日前在臉書社團「爆廢公社」中發文，表示17日傍晚6點左右，她在台北捷運忠孝新生站月台等車，忽然iPhone屏幕跳出AirDrop訊息通知。她一看陌生人傳給她的圖片馬上笑翻，原來該好心人提醒，「這位同學，你的AirDrop沒關！」，配上一個上身赤裸外籍男子的相片，相當搞笑。

原po會心一笑，然後趕緊把AirDrop關閉，她指「不論你是誰，謝謝提醒！」，事後她再更新解釋，「會謝謝他不單純只是提醒，要是有心人傳奇怪照片就不好了，日本有發生過。」。

貼文引來不少網友的共鳴，「好貼心喔」、「我也收過，兒子從隔壁房間傳的」、「不關浪費電」，亦有人因為沒有關AirDrop而被惡作劇，「不止浪費電，日本發生過有人隨機傳裸照給附近的人！」、「我在火車上遇過變態外勞，AirDrop忘了關，突然跳出視窗要我接收，是下體照，一按拒絕，他秒抬頭找人」、「沒事啦，我之前坐捷運一直有人傳Momo」。

原來傳AirDrop的好心人提醒原po，「這位同學，你的AirDrop沒關！」圖...
原來傳AirDrop的好心人提醒原po，「這位同學，你的AirDrop沒關！」圖翻攝自爆廢公社
分享

延伸閱讀：

凌晨5點叫外賣　台女暖心舉動獲讚是「仙女」　外賣員感動喊謝謝

【趣一趣】台女求幫手P走隔離女子　網民出招創意成品超爆笑

文章授權轉載自《香港01》

爆廢公社捷運
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

YouTube新網紅商業模式？美國粉絲可手刀購入周邊商品

2019-10-17 20:14

雅虎帳戶被駭 用戶最多獲賠約10981元

2019-10-17 15:49

拒開後門 推特：世界領袖不能凌駕平台規則

2019-10-16 22:37

谷歌地圖搜「土耳其巴特曼」 點開實景圖竟是全裸男自拍

2019-10-16 19:45

當年Foxy軟體有多厲害？七年級網友：下載什麼都會變A片

2019-10-16 18:55

100,000 Faces「不存在的臉孔」圖庫 適於商業用途

2019-10-15 22:19

你的個資被外洩？ 用這網站搜尋自己就知道

2019-10-09 20:18

她愛用3D Touch偷看訊息 質問別人已讀不回被「一句話打臉」

2019-10-09 15:35

推特認了！用戶個資不慎用作廣告目的

2019-10-09 15:03

「台灣是一個國家嗎？」維基百科上的網路編輯角力戰

2019-10-05 19:55

收到APP訊息「變同性戀好痛苦」 他控告蘋果iPhone索賠46萬

2019-10-05 15:45

監守自盜！雅虎前工程師駭進6000個用戶 只為蒐集情色照片

2019-10-02 21:20

臉書砸5億美元收購新創公司 研發意念控制電腦

2019-09-24 15:33

減肥和整形業配列為18禁 Instagram阻擋未成年觀看

2019-09-23 22:23

惡意程式冒充知名廣告封鎖外掛 微軟等逾300網站受害

2019-09-23 21:46

網路駭客戰 台美合作演練

2019-09-23 00:43

不取消創作者認證勾勾！YouTube大改規則引反彈後認錯

2019-09-22 22:02

不用快轉找重點 Google能搜尋網路影片特定片段了

2019-09-22 17:41

避資安爭議 臉書對多款程式停權

2019-09-22 16:31

Google開始開放特定用戶測試無痕模式的Google Maps

2019-09-22 11:19

Google開始在電視版YouTube測試大尺寸刊頭廣告

2019-09-21 13:47

小心！驗證真人機制遭駭客利用 變釣魚網頁新工具

2019-09-18 20:48

17 直播聯手爆料公社 票選女神男神

2019-09-18 11:24

老人素人斜槓人快開機 直播釣魚買拖鞋都有錢景

2019-09-18 11:19

免費貼圖騙個資 這些招數教你自保

2019-09-18 11:10

臉書將阻止廣告主修改新聞標題 避免誤導民眾

2019-09-17 08:58

小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

2019-09-13 12:16

個資全都露 網路時代你我都是透明人

2019-09-13 11:09

中國網路封鎖再添一筆！國慶前封鎖視訊服務Zoom

2019-09-12 22:24

U值媒／什麼樣的人會沒工作？感知AI時代來臨

2019-09-11 12:48

批臉書隱私觀點錯得離譜 美法官拒撤集體訴訟

2019-09-10 14:19

假消息滿天飛 台灣網路環境罹「三高」 Mozilla教你解方

2019-09-09 23:22

最簡單的網頁分析工具 加入一段程式碼記錄流量

2019-09-08 22:14

幫找另一半！臉書推出「臉書約會」還有暗戀功能

2019-09-06 14:28

臉書、微軟辦大賽 徵求辨識假影片技術

2019-09-06 14:24

YouTube收集兒童個資案 Google付1.7億美元和解

2019-09-06 03:08

趨勢科技警告：「無檔案」式攻擊量暴增

2019-09-05 22:19

雅虎大當機 逾4000萬名用戶受影響

2019-09-05 17:55

Yahoo網站當機中！搜尋、購物都遭殃 網友錯愕

2019-09-05 15:42
看更多

熱門文章

Pixel 4 XL、Note 10+、iPhone 11 Pro旗艦機 六種拍照情境對比！

2019-10-18 17:40

Google證實：Pixel 4臉部解鎖有安全隱患 你要做好準備

2019-10-18 20:16

三星坦承Galaxy S10指紋辨識大缺陷 保護貼竟可解鎖

2019-10-18 22:52

開箱／UP！ 3D Printer Mini2 3D印表機內建濾網列印

2019-10-18 22:47

搭捷運AirDrop沒關！她被陌生人傳「這圖片」網笑翻

2019-10-19 17:15

動手玩／Pixel 4系列手機的諸多功能探索 以及銀河星空是怎麼拍出來的？

2019-10-19 10:38

蘋果直營店新課程 偷師圖文創作者咻咻熊的創作秘密

2019-10-18 17:36

簡單玩／可對應手機、筆電及桌機等裝置使用的羅技K580超薄藍牙鍵盤

2019-10-19 12:03

Olympus推出機身更小M4/3無反相機 OM-D E-M5 Mark III

2019-10-19 10:35

手機遊戲涉南海主權 網易「陰陽師」越南下架

2019-10-19 15:55

Libra加密貨幣將可在解決監管問題後 吸引100家銀行與金融業者加入

2019-10-19 12:03

臉書達協議 新功能將呈現新聞集團報導

2019-10-19 16:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top