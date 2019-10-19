搭捷運AirDrop沒關！她被陌生人傳「這圖片」網笑翻

2019-10-19 17:15 香港01 記者向樂高／報導



一名網友在台北捷運等車時，忽然iPhone屏幕跳出AirDrop訊息通知。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

許多人常會用LINE傳照片，對方接到照片後還要儲存，才會存到相簿裡。其實iPhone內建就有「AirDrop」，可以不需透過網路就可以傳送資料。近日一名女網友發文，日前在等捷運時，手機跳出一張張圖片，原來是有好多人AirDrop她溫馨提醒，她一看圖片哭笑不得。

一名女網友日前在臉書社團「爆廢公社」中發文，表示17日傍晚6點左右，她在台北捷運忠孝新生站月台等車，忽然iPhone屏幕跳出AirDrop訊息通知。她一看陌生人傳給她的圖片馬上笑翻，原來該好心人提醒，「這位同學，你的AirDrop沒關！」，配上一個上身赤裸外籍男子的相片，相當搞笑。

原po會心一笑，然後趕緊把AirDrop關閉，她指「不論你是誰，謝謝提醒！」，事後她再更新解釋，「會謝謝他不單純只是提醒，要是有心人傳奇怪照片就不好了，日本有發生過。」。

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貼文引來不少網友的共鳴，「好貼心喔」、「我也收過，兒子從隔壁房間傳的」、「不關浪費電」，亦有人因為沒有關AirDrop而被惡作劇，「不止浪費電，日本發生過有人隨機傳裸照給附近的人！」、「我在火車上遇過變態外勞，AirDrop忘了關，突然跳出視窗要我接收，是下體照，一按拒絕，他秒抬頭找人」、「沒事啦，我之前坐捷運一直有人傳Momo」。

原來傳AirDrop的好心人提醒原po，「這位同學，你的AirDrop沒關！」圖翻攝自爆廢公社 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》