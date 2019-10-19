臉書達協議 新功能將呈現新聞集團報導
2019-10-19 16:46中央社 舊金山18日綜合外電報導
社群媒體龍頭臉書今天證實，計劃推出的新功能「新聞標籤」將可見美國新聞集團（News Corp.）部分報導。新聞集團旗下有「華爾街日報」（The Wall Street Journal）。
臉書（Facebook）共同創辦人、執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在提供給法新社的聲明表示：「民眾想要在臉書上看到高品質新聞。」
「我很高興我們能有機會在新聞標籤（News Tab），加入獲獎無數的華爾街日報和其他新聞集團旗下報導內容。」
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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臉書並未提供這項協議相關細節。
臉書上個月表示，打算只付費給一部分的出版業者，他們的報導會出現在新聞標籤。新聞標籤功能幾週內將在臉書上線。
臉書曾證實，新聞標籤將由經驗豐富的記者編輯，這與臉書長久以來由演算法決定使用者體驗的作法大不相同。
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