YouTube新網紅商業模式？美國粉絲可手刀購入周邊商品

雖然現階段剛在美國正式推出，但未來會拓展全球，不久後粉絲可在喜歡的網紅影片下方，手刀直接購入周邊商品啦！

YouTuber情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

以後看網紅影片，要當心一恍神就手滑買了周邊商品了！根據 TechCrunch 報導，為了讓影音創作者可以擁有除了廣告、訂閱之外的更多元獲利模式，YouTube 在美國與 Merchbar 合作，創作者可以直接在影片下方上架官方商品，並出售給全世界粉絲。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Merchbar 是全球知名音樂商品電商平台，擁有 3.5 萬名藝術家總共超過 100 萬件的作品。雙方正式合作後，擁有 YouTube 官方頻道的音樂創作者就能直接在頻道下方促銷周邊商品；YouTube 會比照以往合作模式，商品售出後抽取一些費用，但並沒有公開與 Merchbar 的合作細節。目前先從美國開始推行新服務，之後再逐步拓展至全球市場。

公布這項合作訊息的時候，恰好碰到 Google 大力投資 YouTube 影音服務。最近才剛發表一系列新硬體產品的 Google，日前就宣布未來新上市的硬體產品將自動內建 YouTube 應用程式，期望讓 YouTube 更普及化，以迎戰 Spotify、Apple Music 等同業。

其實，YouTube 一直在尋找新的獲利模式，以幫助創作者生存。2018 年 6 月時，YouTube 就幫平台更新一系列新功能，協助創作者增加營利，例如：YouTube 推出可讓粉絲直接贊助的頻道會員資格、讓創作者直接向粉絲出售商品的功能，以及可在 YouTube 首頁獲得更高能見度的影音首映功能等。

其中，商品販售功能最受創作者矚目。去年剛發佈該功能時，YouTube 即與 T 恤訂製業者 Teespring 合作，幫創作者打造周邊商品；今年也陸續增加許多合作夥伴，包括：Crowdmade、DFTBA、Fanjoy、Represent 以及 Rooster Teeth 等。當時 YouTube 也對外聲稱，這些新合作模式已經為數千個頻道帶來翻倍營收。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》